قطر تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم النازحين بالسودان

أرسلت دولة قطر مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية بالسودان، لتخفيف معاناة آلاف النازحين الفارين من مدينة الفاشرعاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن "هذه المساعدات تأتي في إطار التزام قطر الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في ظلّ الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حادّ في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية".

وأضاف البيان أن هذا الدعم امتداد لجهود دولة قطر المتواصلة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء النزاع المسلح، كما يجسّد "دورها الريادي في تعزيز الاستجابة الإنسانية وبناء جسور التضامن مع الشعوب المتضرّرة في مختلف أنحاء العالم".

وتشمل المساعدات نحو 3 آلاف سلة غذائية و1650 خيمة إيواء ومستلزمات أخرى، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، لدعم النازحين من مدينة الفاشر والمناطق المجاورة، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن إنشاء مخيم خاص بالمساعدات القطرية تحت مسمى قطر الخير.

قطر ترسل مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لتخفيف معاناة النازحين في السودان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/fYgOyBlTR9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 2, 2025

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدينتي طويلة والدبة.

والأربعاء الماضي، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وحاليا، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، في حين يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.