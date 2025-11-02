قطر ترسل مساعدات إغاثية وإنسانية للسودان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر أرسلت مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية بجمهورية السودان.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن ذلك يأتي "في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حاد في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية".

قطر ترسل مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لتخفيف معاناة النازحين في السودان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/fYgOyBlTR9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 2, 2025

وأوضحت أن المساعدات المرسلة تشمل "نحو 3 آلاف سلة غذائية و1650 خيمة إيواء ومستلزمات أخرى، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، لدعم النازحين من مدينة الفاشر والمناطق المجاورة، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن إنشاء مخيم خاص بالمساعدات القطرية تحت مسمى قطر الخير".

وأضافت "يعد هذا الدعم امتدادا لجهود دولة قطر المتواصلة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء النزاع المسلح، كما يجسد دورها الريادي في تعزيز الاستجابة الإنسانية وبناء جسور التضامن مع الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم".