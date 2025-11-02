فيديو متداول لانفجار ضخم في مصفاة نفط بولاية نيو مكسيكو الأميركية.. ما صحته؟

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجارا ضخما وتصاعد ألسنة اللهب في منشأة صناعية، مدعية أنه يوثق اللحظة الأولى لانفجار مصفاة نفط في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وتزامن انتشار الفيديو مع تأكيد وسائل إعلام أميركية وقوع انفجار في منشأة لتكرير النفط بمدينة أرتيسيا التابعة لولاية نيو مكسيكو الواقعة بالمنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، أمس السبت، والذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه لاحقا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 حقيقة فيديو استسلام جنود أوكرانيين للقوات الروسية في كوبيانسك

حقيقة فيديو استسلام جنود أوكرانيين للقوات الروسية في كوبيانسك list 2 of 2 هل تنازل الجراح مجدي يعقوب عن ثروته لمصر؟ end of list

وحظي المقطع بتفاعل واسع في الساعات الماضية، بعدما أعادت نشره حسابات لوسائل إعلام وناشطين باللغتين العربية والإنجليزية، مصحوبا بتعليقات تتحدث عن "كارثة نفطية" تضرب الولاية، وتكهنات عن أسباب الانفجار وخطورته المحتملة على البيئة وسلامة العاملين في المنشأة.

🇺🇸

🔴 انفجار في مصفاة HF Sinclair Navajo في أرتيزيا، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل المصفاة بطاقة 100,000 برميل يومياً وتعالج النفط من حوض البرمي وتزود الأسواق في جنوب غرب الولايات المتحدة.

لم يتم الإعلان بعد عن سبب الانفجار.

يُذكر أن 3 أشخاص أصيبوا. pic.twitter.com/U7m5JUDtlX — الصين بالعربية (@mog_china) November 1, 2025

ونشرت الحسابات الفيديو بعناوين مختلفة منها "هز انفجار ضخم مصفاة نفط في أرتيسيا بولاية نيو مكسيكو، ولم يتضح بعد عدد الضحايا".

An explosion occurred at the largest refinery in New Mexico. pic.twitter.com/vmb8QhLpDZ — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) November 1, 2025

الحقيقة

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا معمقا في الفيديو، وتبين أن الحادثة الأخيرة حقيقية فعلا، وأكدتها شركة "إتش إف سينكلير" (HF Sinclair) المشغلة للمصفاة، لكن الفيديو المرفق قديم ويعود لانفجار وقع في ديسمبر/كانون الأول 2012 في منشأة بالمكسيك وليست في الولايات المتحدة الأميركية.

إعلان

وآنذاك، أكدت شركة "بتروليوس مكسيكانوس" (Pemex) في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها المقطع في سياق ادعاءات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سبق تداوله بزعم أنه يظهر انفجارا في منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.