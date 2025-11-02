عدد جديد من مجلة "لباب" يرصد تحولات التوازنات الإقليمية والدولية

صدر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025 العدد الـ28 (خريف 2025) من مجلة "لباب" للدراسات الإستراتيجية عن مركز الجزيرة للدراسات، متضمنًا مجموعة من الدراسات التي تتناول تحولات التوازنات الإقليمية والدولية في سياقاتها التاريخية والاقتصادية والدبلوماسية، وتبرز موقع الدول الصغيرة والمتوسطة في خريطة النظام الدولي الجديد.

تفتتح المجلة هذا العدد بدراسة بعنوان "إستراتيجيات التوازن في العلاقة بالعثمانيين والبريطانيين على عهد الآباء المؤسسين لدولة قطر (1851-1949)"، التي تستقرئ جذور السياسة الخارجية القطرية الحديثة من خلال تحليل علاقات التوازن التاريخية مع الإمبراطوريتين العثمانية والبريطانية. كما تعرض دراسة أخرى "الآثار غير المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية على دول مجلس التعاون الخليجي" انعكاسات القرارات الاقتصادية الأميركية على اقتصادات المنطقة وتوازناتها التجارية.

وفي محور العلاقات الدولية، تقدّم دراسة بعنوان "العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية: شراكة تكاملية أم تنافس دولي؟" قراءة في أبعاد التعاون والتنازع بين المستويين الدولي والإقليمي في إدارة الأزمات العالمية. أما دراسة "الدبلوماسية الذكية ودورها في تعزيز الأمن الوطني لدولة قطر"، فتسلّط الضوء على النموذج القطري في توظيف أدوات القوة الناعمة والمرنة ضمن بيئة إقليمية متقلبة.

ويتضمن العدد أيضًا دراستين حول الأزمات الداخلية في العالم العربي: الأولى عن "الإصلاح الاقتصادي في العراق بين التحديات السياسية والمعوقات القانونية والإدارية"، والثانية عن "تحولات اليسار المعارض بالمغرب: ملامح الأفول داخل النسق السياسي". ويُختتم العدد بقراءة في كتاب "الإبداع في التعقيد العسكري والتصميم والدفاع"، الذي يتناول التحولات في طبيعة الحروب وتطور مفاهيم القوة العسكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا العدد في سياق استمرار مجلة لباب للدراسات الإستراتيجية في ترسيخ موقعها بوصفها منبرا بحثيا محكّما يُعنى بتقديم تحليلات معمّقة للقضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من وعي إستراتيجي بالسياقات الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خرائط القوة في العالم.

لقراءة العدد أو تحميله (اضغط هنا).