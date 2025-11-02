العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على المدعية العامة العسكرية المعزولة يفعات تومر يروشلمي، التي فقدت الاتصال بها منذ ساعات الصباح، وسط مخاوف على حياتها وتوقعات بانتحارها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة وبخير.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والدفاع المدني الإسرائيلي قد أجرت عمليات بحث موسعة عن المدعية العسكرية بعد ورود أنباء عن محاولة انتحار محتملة على خلفية حملة التحريض ضدها التي يواصلها اليمين الحاكم بقيادة زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية اعترافها بالمسؤولية عن تسريب شريط فيديو يوثق قيام جنود بتعذيب مرعب لأسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة قبل أكثر من عام.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت بأنه تم العثور على رسالة تركتها المدعية في منزلها وثقت فيها الأزمة النفسية التي تمر فيها بسبب حملة التحريض والتخوين المتواصلة ضدها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تسريب مقطع فيديو من مركز احتجاز يظهر اعتداء جنسيا مزعوما على معتقل فلسطيني ربما كان "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء -اليوم الأحد- في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار غضبا بعد أن بثته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في أغسطس/آب من العام الماضي.

واستقالت المدعية العسكرية العامة الميجور جنرال "يفعات تومر يروشالمي" يوم الجمعة، فيما يتعلق بالواقعة التي حدثت في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها تحملت مسؤولية تسريب الفيديو، قائلة إنها قامت بذلك لمواجهة "الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".

اختفاء ورسالة وداع

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدعية العسكرية المنتهية ولايتها يفعات تومر يروشالمي، مفقودة منذ ساعات، وأن الشرطة تجري عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارتها فارغة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المدعية العسكرية مفقودة منذ ساعات الصباح، وإن الشرطة عثرت على سيارتها قرب شاطئ في تل أبيب.

وكشفت يسرائيل هيوم أن يروشالمي تركت رسالة وداع في سيارتها، وسط مخاوف على حياتها مع إشارة إلى فرضية انتحارها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب التقارير المتعلقة بفقدان المدعية العسكرية العامة، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير تعليماته إلى مديرية العمليات باستخدام جميع الوسائل المتاحة للجيش من أجل تحديد مكانها في أسرع وقت ممكن.

وكان من المقرر استجواب المدعية العامة العسكرية في إسرائيل بتهمة عرقلة سير التحقيق وتسريب مواد سرية وتقديم إفادة كاذبة، ويشتبه الجيش الإسرائيلي في ضلوعها بتسريب مقطع الفيديو من قاعدة تيمان الجوية.

تسريب مقطع فيديو

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن -يوم الجمعة- عزل المدعية العسكرية العامة "يفعات تومر يروشالمي" من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان، مضيفا أن كل من أسهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكَم.

ما هو معسكر "سدي تيمان" الذي اتخذه الاحتلال مقرا لتعذيب الفلسطينيين الذين اعتقلهم في غزة؟ pic.twitter.com/XiVG7HvYq3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أبعد المدعية العسكرية العامة عن منصبها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيقات في أعقاب الاشتباه بضلوع النيابة العسكرية بتسريب الفيديو.

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كاشف الكذب "البوليغراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة هآرتس، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة، وإنه يُتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

والصيف الماضي، نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.