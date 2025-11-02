عاجل,
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 09:52 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

