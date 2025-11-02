زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب في وقت مبكر اليوم الاثنين منطقة جبال هندوكوش في شمال أفغانستان.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومترا قرب مدينة خُلم التي تقع شرق مدينة مزار شريف في ولاية بلخ ويقطنها نحو 65 ألف شخص.

وشعر بالهزة القوية سكان مناطق بعيدة بينها العاصمة كابل، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر في الأرواح.

وقالت الوكالة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث إنه سيتم الإعلان عن أي خسائر محتملة في الأرواح أو الممتلكات.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ولايات في شرق أفغانستان متاخمة لباكستان مما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة 3600 آخرين.

ووفقا للبيانات الرسمية، تسبب الزلزال أيضا في تدمير أكثر من 6700 منزل.