هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تتحفظ على تشكيل قوة دولية عن طريق مجلس الأمن

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 29: Israeli tanks stand near the border with the Gaza Strip as seen from a position on the Israeli side of the border on October 29, 2025 in Southern Israel, Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered "immediate, powerful" strikes on Gaza Tuesday, after his office accused Hamas of violating the terms of the ceasefire agreement for returning remains that Israel says do not belong to any of the 13 unaccounted for hostages. The announcement of strikes followed reports of fighting in Rafah near the "yellow line" demarcating territory under IDF control in Gaza, according to the US-brokered ceasefire agreement that came into affect on October 10. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
إسرائيل تتحفظ على أي وجود عسكري لتركيا في غزة (غيتي)
Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 11:58 (توقيت مكة)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب لديها تحفظات على إنشاء قوات دولية في قطاع غزة عن طريق مجلس الأمن، كما تعارض مشاركة قوات تركية ضمنها، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دور تركي في القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القناة الإسرائيلية الثانية أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسريع تشكيل القوة متعددة الجنسيات في غزة، الأمر الذي يثير خلافا بين واشنطن وتل أبيب.

وقالت القناة إن إسرائيل تعارض ليس فقط وجود قوات تركية مسلحة في غزة، بل لديها تحفظات أيضا بشأن إنشاء هذه القوة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار قوات اليونيفيل وقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة في لبنان وسوريا.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون أيضا أن ترامب لا يزال يُصر على منح الأتراك دورا في قطاع غزة. وفي ضوء ذلك، يُدرس خياران إما نشر قوات غير مسلحة، أو إشراك الأتراك في إعادة إعمار القطاع.

وقد نقل موقع أكسيوس الإخباري، الخميس الماضي، أن مسؤولين في إدارة ترامب يجرون محادثات مع عدة دول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة.

ووفقا لأكسيوس فمن المتوقع أن تقدم الإدارة الأميركية خطةً خلال الأسابيع المقبلة، تعمل القيادة المركزية الأميركية على صياغتها، وستشمل القوة أيضا وحدات من الشرطة الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

