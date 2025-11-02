اتصالات لتأمين خروج مقاتلي حماس خلف الخط الأصفر

أفادت مصادر للجزيرة بأن اتصالات يجريها الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لتأمين خروج مقاتلي الحركة من المناطق خلف الخط الأصفر.

وقالت المصادر إن المساعي تهدف إلى ضمان خروج آمن للمقاتلين لتفادي أي احتكاك محتمل مع قوات الاحتلال، وإن المبادرة المطروحة تقضي بخروج المقاتلين عبر سيارات تابعة للصليب الأحمر ضمن ممرات محددة وآمنة.

وأكد الوسطاء أنهم حصلوا على موافقة حماس على ترتيبات خروج المقاتلين العالقين وينتظرون موافقة إسرائيل.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من عمق محافظات قطاع غزة إلى ما يعرف "بالخط الأصفر"، الذي تنص عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية مصرية تركية أميركية.

وبحسب الخرائط التي نشرت لخطوط الانسحاب، فإن جيش الاحتلال سيبقى مسيطرا على نحو 50% من مساحة قطاع غزة لحين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.