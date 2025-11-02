صور أقمار اصطناعية توثّق أوضاع الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها

أظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة -التقطتها شركة "فانتور" (Vantor) الأميركية- الأوضاع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتُظهر الصور الملتقطة في اليوم ذاته تصاعد أعمدة الدخان في حي الدرجة الأولى القريب من مطار الفاشر، إلى جانب آثار حرائق واسعة في المناطق المحيطة به.

كما كشفت صور التُقطت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتشار مركبات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في محيط مستشفى الأطفال والمستشفى السعودي للولادة، وذلك بعد فرض سيطرتها الكاملة على المدينة.

وأظهرت الصور كذلك مركبات محترقة حديثًا بالقرب من الساتر الترابي بمنطقة السدود شمال غرب الفاشر.

كما وثّقت الصور تطور أعمال حفر سواتر ترابية تنفذها قوات الدعم السريع حول قرية سويلنقا (أو الكنين) الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة الفاشر.

وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 62 ألف شخص من الفاشر والمناطق المحيطة بها بين 26 و29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط انعدام الأمن.