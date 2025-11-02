رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأميركي الوضع في غزة

بحث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس السبت، مع نظيره الأميركي دان كين، في تل أبيب، الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن كين الذي يزور تل أبيب منذ الجمعة، أجرى مع زامير تقييما للوضع في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن كين وزامير ناقشا الوضع في قطاع غزة والتحديات الإقليمية في الساحتين القريبة والبعيدة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر كين وهو يزور موقعا عسكريا وبجواره زامير، دون توضيح أي تفاصيل عن هذا الموقع ومكانه.

والجمعة، أجرى كين جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.

ثاني زيارة

وهذه الزيارة هي الثانية للمسؤول العسكري الأميركي بعدما رافق الرئيس دونالد ترامب منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جولة التقى خلالها قادة الجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، إن كين وصل إلى تل أبيب في اليوم ذاته والتقى زامير في القاعدة الأميركية بمدينة كريات غات (جنوب إسرائيل)، وعقدا جلسة مشتركة مع قادة عسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية.

والأسبوع الماضي، افتتحت القيادة المركزية الأميركية مركز التنسيق المدني العسكري في مدينة كريات غات بهدف "دعم استقرار غزة" ومراقبة وقف إطلاق النار، وعينت قائد القيادة المركزية لقوات الجيش الأميركي باتريك فرانك قائدا عسكريا له.

ويُعد المركز أول منصة عملياتية دولية تُنشئها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمتابعة التطورات في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

واتفاق وقف إطلاق النار الذي سيراقبه المركز، دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استنادا إلى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنص بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات للقطاع.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين في غزة نحو 68 ألفا و858 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و664 مصابا، معظمهم أطفال ونساء. ورغم سريان وقف النار في العاشر من الشهر الماضي، خرقته إسرائيل أكثر من مرة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.