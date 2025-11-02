مسيرات أوكرانية تشعل النيران بناقلة نفط وتلحق أضرارا بميناء روسي

قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا اليوم الأحد إن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالمسيرات.

وأفادت إدارة المنطقة عبر تطبيق تليغرام بأن شظايا طائرات مُسيّرة سقطت على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة واندلع حريق على متنها وجرى إجلاء الطاقم.

كما أعلنت إدارة كراسنودار أن مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضا. كما تسبب حطام طائرة مسيرة أيضا في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي.

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية ومصفاة توابسي التابعة لشركة "روسنفت"، اللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

وتعد المحطة منفذا جنوبيا رئيسيا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.

وأضافت الإدارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، كما لحقت بعض الأضرار الطفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

غارة روسية

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الروسية، استهدفت مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها "قبل المغادرة، تلقى طاقم مقاتلة "سو-34″ التابعة للقوات الجو فضائية الروسية، إحداثيات مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة".

وحسب بيان الوزارة "نفذ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34″ تابعة للقوات الجو فضائية الرابعة، عملية استهداف مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشرق" الروسية وأصيب الهدف بنجاح، و"تم تحقيق هدف الضربة".