رئيس الوزراء القطري: يجب صدور تفويض واضح للقوة الدولية في غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه يجب صدور تفويض واضح للقوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك في حديث رئيس الوزراء القطري لشبكة سي.إن.إن الأميركية.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تحظى القوة الدولية بتفويض واضح، موضحا "نعمل مع واشنطن لاستصداره".

وقال إن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية.

وفي ذات السياق، أكد الأردن وألمانيا أن القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزة يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".

أما وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فأعرب عن دعم برلين لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا لأنها ستكون "في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي".