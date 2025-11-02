حقيقة فيديو استسلام جنود أوكرانيين للقوات الروسية في كوبيانسك

في خضم التصريحات المتبادلة بين موسكو وكييف بشأن معارك الشرق الأوكراني، تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير مدينة كوبيانسك الواقعة في مقاطعة خاركيف، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي إن قواته "تحاصر المدينة بالكامل"، الأمر الذي تنفيه أوكرانيا.

وانتشر مقطع فيديو على المنصات يُزعم أنه يوثق لحظة استسلام 12 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك التي تشهد معارك، وسط تعليقات تؤكد أن المشهد دليل على "انهيار خطوط الدفاع الأوكرانية".

كيف بدأت القصة؟

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بيانا قالت فيه إن عسكريين تابعين لهم أقنعوا 12 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين قرب كوبيانسك بالاستسلام، ويجري التخطيط لخروجهم الآمن.

الخبر لحقه مقطع فيديو نشره حساب "@SMO_VZ" عبر منصة "إكس"، وحظي على عشرات آلاف المشاهدات، وقيل إنه يوثق لحظة استسلام الجنود التابعين للقوات الأوكرانية ونشر تحت عنوان: "بدأ مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرون في كوبيانسك بالاستسلام، وأعلنت مجموعة من 12 شخصا استعدادهم للاستسلام مقابل ضمانات بالبقاء على قيد الحياة".

Encircled in Kupyansk, the Ukrainian Armed Forces militants have begun to surrender !!!!! A group of 12 people reported their readiness to surrender in exchange for life guarantees. Currently, options for their safe withdrawal are being worked out, the Russian Ministry of… https://t.co/blnIewEsj2 pic.twitter.com/nwZpKXCVgA — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 29, 2025

ما الحقيقة؟

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا حول الفيديو المتداول، وتبين أنه مضلل ولا علاقة له بالتطورات العسكرية الأخيرة في منطقة كوبيانسك.

ونشر الفيديو لأول مرة في أبريل/نيسان 2022 عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "استسلام كبير لجنود أوكرانيين في منطقة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا"، الأمر الذي يؤكد أنه قديم.

First major surrender of Ukrainian forces in Mariupol, reportedly 267 marines. pic.twitter.com/w5c5U3j4zG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2022

وأطلقت روسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صواريخ على أوكرانيا تفوق أي شهر آخر منذ مطلع العام 2023، في إطار هجمات ليلية استهدفت خصوصا شبكة الطاقة، بحسب تحليل لبيانات أوكرانية أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغت عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا 270 صاروخا خلال الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 46% مقارنة مع سبتمبر/أيلول، وفق تجميع يومي للبيانات التي تنشرها القوات الجوية الأوكرانية.

ويعد هذا العدد الأعلى من الصواريخ التي تُطلق خلال شهر واحد على أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الجوية الأوكرانية في مطلع العام 2023 نشر تقاريرها اليومية حول الضربات الروسية.