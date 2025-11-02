المعارضة التنزانية ترفض فوز الرئيسة سامية

رفض حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا حزب الديمقراطية والتقدم (شاديما)، فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أدت إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد بسبب استبعاد منافسَين رئيسيين.

وقال "حزب شاديما"، في بيان له الليلة الماضية "إن النتائج "مزيفة بالكامل"، مضيفا أنه يرفض بشدة "نتائج الانتخابات المزعومة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات" معتبرا أنه "لا أساس لها من الصحة، وأنه لم تجر انتخابات حقيقية في تنزانيا".

كما اعتبر البيان المظاهرات التي عمت البلاد "دليلا واضحا على أن المواطنين لم يشاركوا في ما يسمى بالانتخابات، وأنهم يرفضون فوز أي شخص نتيجة لهذه العملية الانتخابية المعيبة".

ومُنع الحزب من المشاركة في الانتخابات لرفضه التوقيع على وثيقة لقواعد السلوك، وتم اعتقال زعيم الحزب في أبريل/نيسان الماضي بتهمة الخيانة.

واندلعت الاحتجاجات خلال التصويت الذي جرى يوم الأربعاء الماضي لانتخاب رئيس وبرلمان للبلاد، إذ قال شهود إن بعض المحتجين مزقوا لافتات الحملة الانتخابية للرئيسة وأضرموا النار في مبان حكومية، في حين أطلقت الشرطة الغاز المدمع والأعيرة النارية.

وقالت المعارضة أول أمس الجمعة إن مئات القتلى سقطوا في الاحتجاجات، بينما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير موثوقة تشير إلى سقوط 10 قتلى على الأقل في 3 مدن.

وشعر المتظاهرون بالغضب من استبعاد لجنة الانتخابات لأكبر منافسين للرئيسة من السباق الانتخابي وما قالت جماعات حقوق الإنسان إنها اعتقالات وعمليات اختطاف واسعة النطاق للمعارضين.

ورفضت الحكومة عدد القتلى الذي أعلنته المعارضة ووصفته بأنه "مبالغ فيه بشكل كبير"، كما رفضت الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمة ألقتها الرئيسة سامية من العاصمة دودوما بعد اعتماد فوزها بالانتخابات، قالت إن أفعال المحتجين "غير مسؤولة ولا وطنية".

وأضافت "عندما يتعلق الأمر بأمن تنزانيا، فلا مجال للنقاش، يجب أن نتبع جميع السبل الأمنية المتاحة لضمان بقاء البلاد آمنة".

وفرضت السلطات حظر تجول في أنحاء البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي كما فرضت قيودا على الوصول لخدمة الإنترنت. كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية.

وفازت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن في الانتخابات المتنازع عليها بأكثر من 97% من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية التي أُعلنت السبت الماضي وترتب عن منع منافسيها الرئيسيين من الترشح، خلو الانتخابات من أي منافس.