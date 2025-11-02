ترامب محذرا: الرئيس الصيني يدرك العواقب إذا غزت بلاده تايوان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ يدرك "العواقب" التي ستترتب عن غزو بلاده لتايوان، لكنه رفض أن يوضح إن كانت ستدافع عسكريا عن الجزيرة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "سي بي إس نيوز" الجمعة مع ترامب وبثت مقتطفا منها اليوم الأحد.

وقال ترامب إن تايوان "لم تطرح قط كموضوع" عندما التقى شي في كوريا الجنوبية الخميس في أول اجتماع مباشر بينهما منذ 6 سنوات.

وعندما سُئل عما إذا كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا، أجاب ترامب "ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة".

لكنه رفض توضيح ما يعنيه في المقابلة التي أجريت الجمعة في منتجعه مارالاغو في فلوريدا.

وأضاف "لا أستطيع الكشف عن أسراري. الجانب الآخر يعرف".

وأكد الرئيس الأميركي أن شي والمقربين منه "قالوا صراحة إننا لن نفعل أي شيء بينما الرئيس ترامب في الرئاسة، لأنهم يدركون العواقب".

وتعتبر الصين أن تايوان التي تحظى بحكم ذاتي جزء من أراضيها.

وانتهاجا لسياسة ممتدة منذ عقود، لا تعترف الولايات المتحدة إلا ببكين، لكنها تُزوّد الجزيرة بالأسلحة للدفاع عن نفسها.

وتستمر هذه القضية في إثارة التوترات، فيما يبدو أن ترامب وشي تجنباها في قمتهما، وركزا على تخفيف التوترات التجارية بين البلدين.