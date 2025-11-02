بلجيكا ترصد مسيرات فوق قاعدة تستضيف أسلحة نووية أميركية

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إنه تم رصد عدة مسيرات فوق القاعدة الجوية العسكرية في كلاين بروغيل شمال شرق البلاد أمس السبت.

وأوضح أن الشرطة نشرت مروحية لملاحقة المسيرات التي كانت تتجه نحو الأراضي الهولندية، لكن المشغلين لم يعثروا عليها.

ويأتي هذا الحادث بعد آخر مشابه الليلة السابقة، حيث شوهدت مسيرات تحلّق فوق القاعدة التي تعد من أكثر المواقع حساسية في بلجيكا.

وتستضيف قاعدة كلاين بروغيل أسلحة نووية أميركية، كما تعد أحد المواقع الرئيسية لتشغيل مقاتلات "إف-35" وخلال الشهر الماضي، تم رصد حوادث مشابهة في ميدان التدريب العسكري في قواعد عسكرية.

وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا دون تحديد المُشغل، وسط قلق أمني متزايد بعد حوادث مشابهة قرب قواعد عسكرية أخرى في بلجيكا.

وقالت النيابة العامة الفدرالية إنها أوقفت 3 أشخاص مشتبه بهم في مدينة أنتويرب في إطار تحقيق في "محاولة قتل إرهابية" و"المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية".

وأشارت المدعية العامة آن فرانسن إلى أن بعض الأدلة تُظهر نية استخدام طائرات مسيّرة قادرة على حمل متفجرات.

وتشهد بلجيكا وأوروبا عموما تصاعدا في الحوادث المرتبطة باستخدام طائرات مسيّرة، كان أحدثها رصد طائرة مشبوهة فوق قاعدة عسكرية بلجيكية قرب الحدود الألمانية، في واقعة وصفت بالمقلقة.