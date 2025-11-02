أخبار|ألمانيا

بالصور.. مظاهرات أوروبية تندد بصمت العالم على مأساة السودان

ساحة الباستيل في باريس شهدت مظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب السوداني ورفضا للإبادة في دارفور (الفرنسية)
Published On 2/11/2025
|
آخر تحديث: 13:09 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت ساحة الباستيل في العاصمة الفرنسية باريس، مساء السبت الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات من أبناء الجالية السودانية والعربية إلى جانب نشطاء فرنسيين، للتنديد بما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وللتعبير عن غضبهم مما اعتبروه "صمتا وتواطؤا" من المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا.

المتظاهرون في فرنسا رفعوا لافتات وهتفوا ضد الحرب والتهجير وصمت المجتمع الدولي (الفرنسية)
ساحة الباستيل اختيرت رمزا للحرية والثورة ضد الظلم في رسالة ذات دلالة إنسانية وسياسية (الفرنسية)
شعار "أين المجتمع الدولي؟ السودان ينزف" تصدّر المشهد تعبيرا عن الغضب من تجاهل المأساة الإنسانية (الفرنسية)

وتأتي هذه المظاهرة بعد تحركات مشابهة في مدن أوروبية أخرى، بينها برلين، حيث خرج مئات المتظاهرين في وقفات تضامن مع سكان دارفور، مطالبين بإحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة.

ACCESS ALL) 1. VARIOUS OF DEMONSTRATORS CARRYING PALESTINIAN FLAGS, BANNERS, CHANTING SLOGANS, MARCHING AND LISTENING TO SPEECHES 2. THOMAS FROM "JEWISH VOICE FOR JUST PEACE IN MIDDLE EAST" SPEAKING (German)
ألمانيا شهدت مظاهرات متزامنة مع باريس شارك فيها مئات المتضامنين مع السودان للمطالبة بوقف القتال في دارفور (الأناضول)
ACCESS ALL) 1. VARIOUS OF DEMONSTRATORS CARRYING PALESTINIAN FLAGS, BANNERS, CHANTING SLOGANS, MARCHING AND LISTENING TO SPEECHES 2. THOMAS FROM "JEWISH VOICE FOR JUST PEACE IN MIDDLE EAST" SPEAKING (German)
المنظمون في ألمانيا دعوا الحكومة الألمانية إلى تبنّي موقف أكثر فعالية في مجلس الأمن ودعم جهود الإغاثة الإنسانية في السودان (الأناضول)
ACCESS ALL) 1. VARIOUS OF DEMONSTRATORS CARRYING PALESTINIAN FLAGS, BANNERS, CHANTING SLOGANS, MARCHING AND LISTENING TO SPEECHES 2. THOMAS FROM "JEWISH VOICE FOR JUST PEACE IN MIDDLE EAST" SPEAKING (German)
المحتجون رفعوا الأعلام السودانية ولافتات تدعو إلى العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم (الأناضول)

وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في غرب دارفور خلال العامين الماضيين، وأن مناطق بأكملها تعرضت للحرق والتدمير، بينما نزح مئات الآلاف إلى تشاد والدول المجاورة في واحدة من أكبر موجات النزوح في أفريقيا منذ عقود.

This frame grab from footage shared on social media by Mini Minawi, the governor of Sudan's Darfur region, appears to show bodies lying motionless on the floor inside the Saudi Maternity Hospital in El-Fasher, Darfur region, Sudan, on Tuesday, Oct. 28, 2025. The AP could not independently verify the date, location or condition under which the video was recorded. (X account of Mini Minawi via AP)
المنظمات الدولية تواصل توثيق الانتهاكات وتدعو إلى تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها في الفاشر إقليم دارفور (أسوشيتد برس)
This photo released by UNICEF shows displaced children and families from el-Fasher at a displacement camp where they sought refuge from fighting between government forces and the RSF, in Tawila, Darfur region, Sudan, Monday, Oct. 27, 2025. (Mohammed Jammal/UNICEF via AP)
أطفال وأسر نازحة من الفاشر في مخيم للنازحين حيث لجؤوا من القتال بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع في طويلة منطقة دارفور (أسوشيتد برس)
A general view of people sitting at a camp for displaced families who fled from al-Fashir to Tawila, North Darfur, Sudan, October 27, 2025. REUTERS/Mohammed Jamal
التقارير الحقوقية تشير إلى آلاف القتلى وموجات نزوح واسعة نتيجة القتال في دارفور (رويترز)

وفي الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية توثيق الانتهاكات في السودان، تتعالى أصوات من مختلف أنحاء العالم تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه ما يجري، وفتح تحقيقات شفافة بشأن تدفق الأسلحة إلى مناطق الصراع عبر أطراف إقليمية ودولية.

إعلان

كما يدعو ناشطون حقوقيون إلى فرض عقوبات على الجهات المتورطة في الانتهاكات، وإيقاف أي دعم سياسي أو لوجستي قد يسهم في إطالة أمد الحرب أو تغذية النزاعات العرقية، مؤكدين أن صمت العالم أمام ما يحدث في دارفور يشكل تواطؤا مع الجريمة واستمرارا لمعاناة المدنيين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان