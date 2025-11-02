القسام تسلم جثث 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر توابيت 3 من الرهائن، سلمتهم كتائب القسام هذا المساء.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء اليوم الأحد، عزمها تسليم جثث 3 أسرى إسرائيليين عُثر عليها داخل أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن إطار صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان إنها "ستقوم بتسليم جثث ثلاثة من أسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب القطاع، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة (17:00 ت.غ)".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تسليم الحركة رفات 3 إسرائيليين آخرين، تبين لاحقا أنهم ليسوا من الأسرى الذين فُقدوا في القطاع، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن طواقم من الصليب الأحمر الدولي وعناصر من حركة حماس أجروا جولتين ميدانيتين اليوم في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل غزة، في خان يونس جنوبا وحي الشجاعية شمالا، بحثا عن رفات لأسرى إسرائيليين، وذلك بموافقة رسمية من المستوى السياسي في تل أبيب.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تتهيأ لتسلّم جثامين مختطفين قتلى مساء اليوم، معتبرة أن سلوك حماس "لا يشكل خرقا للاتفاق القائم بشأن تبادل الأسرى".

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا على ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يمتد على نحو نصف مساحة قطاع غزة، من شماله حتى أطراف رفح جنوبا.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا ورفات 19 آخرين، في حين تؤكد الحركة أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 9500 فلسطيني مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين وأودت بحياة أكثر من 68 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت نحو 170 ألفا، فيما دمّرت أكثر من 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.