الشرع يبحث في واشنطن رفع العقوبات وإعادة الإعمار

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الأحد إنّ الرئيس أحمد الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ليصبح أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في البحرين أنّ الشرع "سيكون في البيت الأبيض في بداية" هذا الشهر، معتبرا أن "هذه الزيارة بالتأكيد تاريخية".

وقال إن هناك الكثير من المواضيع التي سيتم الحديث عنها وأولها رفع العقوبات. مضيفا "نحن اليوم لدينا مكافحة داعش. سوريا تعاني من هذا الموضوع. نحن بحاجة للدعم الدولي" في هذا المجال.

ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن المحادثات ستتناول أيضا عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في بلده.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أنّ الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قال أمس السبت إن الشرع سيتوجّه إلى واشنطن، حيث سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

أفق التعامل مع إسرائيل

يذكر أن في مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضمّ سوريا إلى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار ما تسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية".

لكن الشيباني قال إنّ "هذا حديث غير مطروح ولم يطرح".

وتنفذ إسرائيل توغلات برية في سوريا، وتشن من حين لآخر غارات جوية على مناطق مختلفة بما فيها العاصمة دمشق.

واحتلّت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 1967، ثم ضمّتها إليها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال الشيباني "نحن قلنا إننا ملتزمون باتفاقية 1974 وأننا ملتزمون أيضا ببناء اتفاقية تضمن السلام والتهدئة بيننا وبين إسرائيل. لا نريد لسوريا أن تدخل حربا جديدة وليست سوريا أيضا اليوم تمثل تهديدا لأي جهة بما في ذلك إسرائيل".

وأضاف "أعتقد أن اليوم هناك مفاوضات أو مسارات تسير باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني لا يهز اتفاقية 1974 ولا يقر واقعا جديدا قد تفرضه إسرائيل في الجنوب".