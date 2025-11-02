الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستعيد بناء منشآتها النووية "بقوة أكبر"، مؤكدا أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف بزشكيان في تصريحات لوسائل إعلام رسمية اليوم الأحد "العلم موجود في عقول علمائنا وتدمير المنشآت والمصانع لن يكون مشكلة أمام تطوير صناعتنا النووية".

وتابع "تدمير المنشآت النووية لن يؤخر تقدمنا. سنعيد بناءها بشكل أقوى. جميع أنشطتنا النووية تهدف إلى حل مشاكل المواطنين وقضايا غير عسكرية. نحن نعتبر استخدام القنابل النووية محظورا".

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان زار أمس السبت مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والتقى مديري الصناعة النووية الإيرانية.

وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قدم لبزشكيان خلال الزيارة تقريرا عن آخر المستجدات والتطورات في الصناعة النووية الإيرانية.

كما شرح رئيس مركز السلامة النووية الإيرانية محمد رضا كاردان الإجراءات المتبعة في مجال السلامة النووية في البلاد.

وتفقد بزشكيان أيضا مفاعل "الشهيد فخري زاده" البحثي ومختبر إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية بحسب موقع الرئاسة الإيرانية، واطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة في المجالات البحثية والطبية.

وجاء حديث بزكشيان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي.

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شن ضربات على إيران استهدفت مواقع قالت إنها كانت جزءا من برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية بحتة.