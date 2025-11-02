الأونروا: لدينا 8 آلاف معلم ومعلمة بغزة يحاولون استئناف أنشطة التعليم

قالت إيناس حمدان، مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إن المنظمة تعمل على زيادة مساحات التعليم بمراكز الإيواء التابعة لها.

وأضافت المديرة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن ما يقرب من 8 آلاف مدرّس ومدرّسة بالقطاع يحاولون استئناف أنشطة التعليم، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة بدأت في أغسطس/آب 2024.

كما أكدت أن الوكالة تعمل على زيادة أعداد مساحات التعليم المؤقتة داخل مراكز الإيواء التابعة لها، ولديها الآن ما يقارب من 485 مساحة تعليم مؤقتة داخل نحو 67 مركز إيواء تابعة للوكالة.

وأشارت إلى أن الوكالة تحرص على توفير تعلم عن بُعد بهدف الوصول إلى 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي في إطار حربه على قطاع غزة المنظومة التعليمية بشكل كامل، معيقا ممارسة الطلاب حقهم في التعليم.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي 165 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وألحق أضرارا جزئية بنحو 392 مؤسسة تعليمية أخرى. ولا تقتصر الأزمة على التدمير، فالمقارّ الصالحة للاستخدام تؤوي حاليا مئات الآلاف من النازحين، مما يمنع انتظام أي العملية التعليمية.

ويحاول الفلسطينيون إعادة المسار التربوي تدريجيا من خلال إنشاء خيام تعليمية وإعادة افتتاح مدارس بأقل الإمكانات.

وفي هذا السياق، نقل مراسل الجزيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة مشاهد من طابور مدرسي في أكبر مدرسة أقيمت حديثا في منطقة المواصي وتضم حوالي 3600 طالب وطالبة. وأقيمت المدرسة (الأمل) لإحياء العملية التعليمية في غزة.

ولفت المراسل إلى أن الطاقم التعليمي في مدرسة " الأمل" يركز على تعليم الطلاب المنهاج الدراسي الفلسطيني، واللغات العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات، وقال إن المدرسين يفتقدون إلى الإمكانيات مثل الكتب الدراسية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.