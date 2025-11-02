اعتقال رجلين بعد طعن عدة أشخاص داخل قطار في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية مساء أمس السبت إلقاء القبض على رجلين بعد سلسلة من حوادث الطعن على متن قطار قرب كامبردج في شرق إنجلترا، في حين وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "حادث مروع".

وقالت شرطة النقل البريطانية في بيان عبر منصة "إكس" إن الضباط استجابوا لبلاغ حول حادث طعن على متن قطار كان في طريقه إلى هانتينغدون، حيث تعرض عدد من الركاب للطعن.

وأوضحت شرطة كامبردجشير، وهي قوة الشرطة المحلية، أن الحادث وقع في الساعة 7:39 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش)، وتم استدعاء وحدة من الشرطة المسلحة إلى محطة هانتينغدون، التي تبعد نحو 120 كيلومترا شمال لندن.

MASS STABBING UK 🇬🇧 Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp — Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025

وأضافت أنه تم إيقاف القطار وإلقاء القبض على رجيلن، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تعلن الشرطة عن عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم حتى الآن.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات دخول الشرطة المسلحة إلى القطار، وسط حالة من الذعر بين الركاب.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه "مثير للقلق" على نحو بالغ، وعبر عن تضامنه مع الضحايا، وكتب على منصة "إكس": "دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها السريعة لهذا الحادث المروع".

من جهته، وصف بول بريستو، عمدة كامبردجشير وبيتربورو، المشاهد داخل القطار بأنها "مروعة"، داعيا إلى تعزيز إجراءات الأمن في وسائل النقل العامة.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، في حين لم تُعلن بعد عن الدوافع المحتملة وراء الهجوم، وما إذا كان مرتبطا بأي خلفيات جنائية أو إرهابية.