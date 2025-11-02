إعلان مزيف بصوت "ريغان" يهاجم سياسة ترامب الجمركية يشعل المنصات

أثار إعلان تلفزيوني بصوت الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان -ينتقد فيه الرسوم الجمركية- موجة من الجدل والتكهنات على المنصات الأميركية، حيث يظهر الإعلان بشكل مفاجئ على شاشات القنوات الأميركية وداخل فعاليات رياضية كندية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

ويعود تصريح الرئيس الأميركي السابق المدمج في الإعلان إلى خطاب إذاعي له عام 1987 بعد فرضه رسوما جمركية على اليابان حينها، وكان تعبيرا صريحا عن دعم ريغان للتجارة الحرة والعادلة، وإنه كان يعتقد أن الرسوم الجمركية المرتفعة تضر بالعمال الأميركيين والاقتصاد.

وعلى الرغم من أن الإعلان استمد في غالبه من خطاب قديم لريغان، فإن مؤسسة ومعهد رونالد ريغان قالت إنه تم تحريف كلام الرئيس السابق، وإن حكومة أونتاريو لم تطلب الإذن باستخدام أو تعديل الخطاب.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلم يخفِ غضبه من هذا الإعلان ووصفه بالمزيف، ثم سرعان ما أوقف المحادثات التجارية مع كندا وفرض زيادة جديدة بنسبة 10% على الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقال ترامب تعليقا على الإعلان "لقد استغلوا إعلانا ترويجيا ضخما يزعم أن رونالد ريغان لا يحب التعريفات الجمركية، بينما في الواقع كان يُحب التعريفات الجمركية لبلدنا وأمننا القومي".

ودفع الجدل الدبلوماسي والشعبي إلى تقديم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتذارا رسميا للرئيس ترامب.

من جانبه، اعترف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد بأن حكومته وضعت الإعلان على كل شبكة رئيسية في الولايات المتحدة تقريبا، وقال:

أردنا أن نأخذ كلمات رونالد ريغان وننشرها للشعب الأميركي والإعلان واقعي للغاية، ولأنه صادر عن شخص مثل رونالد ريغان، فإن كل جمهوري سيتعرف على هذا الصوت، كان أفضل رئيس رأته أميركا على الإطلاق.

ورصدت حلقة (2025/11/2) من برنامج "شبكات" جانبا من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية مع الإعلان المثير للجدل، الذي أعاد فتح ملف السياسات الجمركية لترامب والعلاقة المتوترة مع كندا، بين من اعتبره دليلا على انهيار النظام الاقتصادي العالمي، ومن رآه جزءا من حرب تجارية جديدة تقودها واشنطن.

ورأى الناشط صالح أن العالم يتجه نحو انهيار نظامه الاقتصادي بسبب سياسات ترامب، فغرد:

النظام العالمي نحو الانهيار، ترامب ينهي مفاوضات بين دولتين من أجل إعلان.

أما الناشط محمد فاعتبر أن ترامب شن حربا اقتصادية على معظم دول العالم، معتقدا أنها ستجلب المال لأميركا، لكنها في رأيه ستنعكس سلبا على الجميع، وكتب:

ترامب أعلن الحرب الاقتصادية تقريبا على كل دول العالم، وهو يظن أن هذا سوف يجلب له المليارات ولكن النتيجة ستكون عكسيه.

ودعا الناشط إسماعيل كندا إلى اتباع نهج أكثر استقلالا شبيها بالصين، عبر التوسع في التصدير وإقامة اتفاقيات تحقق مصالحها الوطنية بعيدا عن التبعية، فعلّق:

لا أعلم لماذا لا تعمل كندا عمل الصين أو غيرها من الدول المصنعة والتوجه لتغطية العجز الكائن بالتصدير لدول العالم، وعمل اتفاقيات تصدير حسب مصالح الدولة وإدارة تغطية الفوارق التكليفية بالتصدير بعمل أسطول تواصل مع الدول الأخرى..

وفي المقابل عبّر الناشط بركات عن قلقه من ارتهان كندا للاقتصاد الأميركي، مطالبا بتنويع الشركاء التجاريين لاستغلال ثرواتها وتخفيف الأزمات المتصاعدة وكتب:

المفروض توسيع المعاملات ليس فقط مع أميركا، كندا أصبحت اليوم تحت رحمة أميركا.. ولا توجد حلول بديلة والأوضاع تزداد تعقيدا.. رغم أن كندا غنيه بالثروات.

وتعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث يذهب أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وتبلغ قيمة السلع والخدمات التي تعبر الحدود بين البلدين نحو 2.7 مليار دولار.