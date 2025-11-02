إسطنبول تستضيف اجتماعا إسلاميا لبحث ترتيبات غزة

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غدا الاثنين، اجتماعا وزاريا رفيع المستوى حول غزة، بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وقال مصدر بالخارجية التركية إن فيدان سيدعو إلى اتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن أمن الفلسطينيين وتمكينهم من إدارة قطاع غزة، مشددا على أهمية العمل المنسق بين الدول الإسلامية لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

وأوضح المصدر أن الوزير التركي سيؤكد خلال الاجتماع أن إسرائيل تختلق ذرائع لإنهاء وقف إطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية، معتبرا أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها بهذا الشأن.

وذكرت وكالة الأناضول أن فيدان سيتطرق أيضا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ إلى غزة، باعتبارها "ضرورة إنسانية وقانونية" داعيا إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لضمان ذلك.

ومن المتوقع أن يشدد الوزير التركي على ضرورة وضع ترتيبات تُمكِّن الفلسطينيين من تولي الأمن والإدارة في غزة في أقرب وقت، إلى جانب التأكيد على رؤية حل الدولتين وأهمية التنسيق داخل منصات الأمم المتحدة.

ويأتي اجتماع إسطنبول بعد شهر من لقاء جمع قادة الدول المشاركة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشوا حينها آفاق تنفيذ خطة السلام الأميركية في المنطقة.

وكان وقف إطلاق النار -الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع بوساطة أميركية- قد أنهى عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي وصفتها أنقرة بأنها إبادة جماعية، وأدت إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع بخسائر تتجاوز 70 مليار دولار.