وزير أميركي سابق يستقيل بعد الكشف عن مراسلات مع إبستين

قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز اليوم الأربعاء إنه استقال من مجلس إدارة شركة "أوبن إيه آي"، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار الكونغرس وثائق كشفت عن علاقات وثيقة بينه وبين رجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وقال سامرز -وهو أيضا رئيس سابق لجامعة هارفارد– أول أمس الاثنين إنه سيتنحى عن جميع الالتزامات العامة، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة بناء الثقة وإصلاح العلاقات مع المقربين منه".

وانهالت الانتقادات على سامرز عقب نشر لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي وثائق توضح بالتفاصيل مراسلات بينه وبين إبستين.

فتح تحقيق

وأفادت جامعة هارفارد -التي لا يزال سامرز أستاذا فيها- أمس الثلاثاء بأنها ستفتح تحقيقا جديدا في علاقات سامرز بإبستين.

وقال مجلس إدارة "أوبن إيه آي" في بيان "قرر لاري الاستقالة من مجلس إدارة أوبن إيه آي، ونحن نحترم قراره، ونقدر مساهماته العديدة ورؤيته التي طرحها خلال فترة عضويته".

وفي الأيام القليلة الماضية أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل بالتحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، في محاولة لصرف الانتباه عن علاقته الشخصية معه، وهي علاقة ينفيها ترامب بشدة.