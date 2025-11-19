ترامب يصنّف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر تصنيف المملكة العربية السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو"، وقال إن واشنطن وقعت مع الرياض اتفاقية دفاعية إستراتيجية.

وخلال استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مأدبة عشاء في البيت الأبيض، قال ترامب "نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسميا السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم".

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل إستراتيجية مع الجيش الأميركي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقّعتا اتفاقات في مجالَي الطاقة النووية لأغراض مدنية والدفاع، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن.

وأضاف أن البلدين صادقا على "إعلان مشترك" حول الطاقة النووية لأغراض مدنية "يُنشأ بموجبه الأساس القانوني للتعاون الذي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات على مدى عقود" و"يجري بما يتوافق مع قواعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أعطى موافقته على اتفاق لبيع أسلحة يتضمن طائرات إف-35″، وهي طائرات مقاتلة أميركية ذات تكنولوجيا متقدمة تصنف على أنها الأكثر تطورا في العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، في أول زيارة له منذ عام 2018.

وأجرى بن سلمان أثناء زيارة البيت الأبيض محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، وتناول الغداء في غرفة اجتماعات الرئيس، وحضر عشاء رسميا في المساء.

وقال ترامب للصحفيين بعد اللقاء إنه عقد اجتماعا ناجحا مع ولي العهد السعودي، "وهو صديق مقرب لي ويحظى باحترام كبير في البيت الأبيض" وشكر السعودية على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة "وآمل أن يصل إلى تريليون".

ومن جهته، قال ولي العهد السعودي إن بلاده ستعلن عن زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار، مشددا على أن السعودية تؤمن بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة، وتصنع فرصا حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى أشباه الموصلات.