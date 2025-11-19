أخبار|نيجيريا

نيجيريا تكثف البحث عن 25 طالبة مختطفة

A view of metal beds in a hostel room after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA
أسِرّة طالبات بمدرسة حكومية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفتهن جماعة مسلحة مجهولة (رويترز)
في شمال غرب نيجيريا، تواصل قوات الأمن عملياتها المكثفة بحثا عن 25 طالبة اختُطفن خلال هجوم مسلح استهدف مدرستهن في ساعات الفجر الأولى هذا الأسبوع.

وبحسب بيان الشرطة، نفّذ مسلحون يحملون بنادق هجومًا منظمًا على مدرسة البنات الثانوية الشاملة في بلدة "ماغا" بولاية كِبّي، حيث وصلوا على متن دراجات نارية نحو الساعة الرابعة صباحًا، واقتحموا المبنى في عملية بدت مدروسة بعناية.

وخلال الهجوم، اندلع تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة، قبل أن يتمكن المهاجمون من تسلّق سور المدرسة واختطاف الطالبات، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل نائب مدير المدرسة.

Hawau Usman, a 15 year-old student who was kidnapped by gunmen Monday from the Government Girls Comprehensive Secondary School and managed to escape, is interviewed, in Kebbi, Nigeria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Tunde Omolehin)
حواء عثمان، طالبة اختُطفت من مدرسة البنات الحكومية، وتمكنت من الفرار (أسوشيتد برس)

لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، كما لا تزال دوافعه غير معروفة.

وفي اليوم التالي، شرعت وحدات أمنية في تمشيط الغابات المحيطة، التي غالبًا ما تتخذها العصابات المسلحة مأوى لها، بينما انتشرت قوات إضافية على الطرق المؤدية إلى موقع المدرسة.

من جانبه، زار حاكم ولاية كِبّي، ناصر إدريس، المدرسة وأكد التزام السلطات بمواصلة جهود الإنقاذ، في حين أصدر رئيس أركان الجيش، الفريق وايدي شعيبو، تعليمات للقوات بتنفيذ عمليات استخبارية دقيقة وملاحقة متواصلة على مدار الساعة لتعقّب الجناة.

Mourners gather at the house of Hassan Yakubu Makuku, vice principal of the Government Girls Comprehensive Secondary School, where gunmen on Monday attacked the school dormitory, abducted schoolgirls, and killed him, in Kebbi, Nigeria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Tunde Omolehin)
معزّون في منزل حسن يعقوب ماكوكو، نائب مدير مدرسة البنات الحكومية الذي قتل في هجوم المسلحين (أسوشيتد برس)

وشدد الفريق وايدي شعيبو على ضرورة إنقاذ الطالبات قائلًا "يجب أن نعثر على هؤلاء الأطفال. النجاح ليس خيارًا بل ضرورة".

ويُعد هذا الهجوم ثاني أكبر عملية اختطاف جماعي لتلاميذ المدارس تشهدها ولاية كِبّي خلال أربع سنوات، إذ سبقته حادثة مماثلة في يونيو/حزيران 2021، حين اختُطف أكثر من 100 طالب وموظف من كلية حكومية.

وقد أُفرج عنهم لاحقًا على مراحل بعد دفع فدى مالية، بينما أفادت تقارير بأن بعض الطالبات أُجبرن على الزواج وعُدن إلى ذويهن ومعهن أطفال.

A view of school signage, after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
لوحة مدرسة حكومية داخلية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفت 25 من طالباتها (رويترز)

ومنذ اختطاف جماعة بوكو حرام 276 فتاة من مدرسة في بلدة شيبوك عام 2014، سُجّلت أكثر من 1500 حالة اختطاف لتلاميذ المدارس في أنحاء نيجيريا.

وفي مارس/آذار 2024، أُنقذ أكثر من 130 طفلًا بعد أسبوعين من الأسر في ولاية كادونا.

Government officials and police officers stand in the school compound, after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA
مسؤولون حكوميون وضباط شرطة داخل مدرسة حكومية داخلية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفت طالباتها (رويترز)

وفي سياق سياسي مثير للجدل، استغل مؤيدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادثة للترويج لادعاءات بوجود "إبادة جماعية للمسيحيين" في نيجيريا، رغم تأكيد شرطة كِبّي أن جميع المختطفين مسلمون.

وقد هدد ترامب بـ"غزو نيجيريا بالسلاح"، وهو ما رفضته الحكومة النيجيرية، مؤكدة أن ضحايا الأزمات الأمنية في البلاد أغلبهم مسلمون.

