أخبار|نيجيريا

نيجيريا تكثف البحث عن 25 طالبة مختطفة

A view of metal beds in a hostel room after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA
أسِرّة طالبات بمدرسة حكومية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفتهن جماعة مسلحة مجهولة (رويترز)
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 11:01 (توقيت مكة)

حفظ

في شمال غربي نيجيريا، كثّفت قوات الأمن عملياتها للعثور على 25 تلميذة اختُطفت خلال مداهمة مسلحة فجرا مدرستهن هذا الأسبوع.

ووفقًا للشرطة، اقتحم مسلحون، يحملون بنادق، مدرسة البنات الثانوية الشاملة في بلدة "ماغا" بولاية كِبّي عند الساعة الرابعة صباحًا أمس، يركبون دراجات نارية في هجوم بدا مُخططًا بعناية.

وقد تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يتسلّقوا سور المدرسة ويختطفوا الطالبات، كما قتلوا نائب مدير المدرسة خلال الهجوم.

Hawau Usman, a 15 year-old student who was kidnapped by gunmen Monday from the Government Girls Comprehensive Secondary School and managed to escape, is interviewed, in Kebbi, Nigeria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Tunde Omolehin)
حواء عثمان، طالبة اختُطفت من مدرسة البنات الحكومية، وتمكنت من الفرار (أسوشيتد برس)

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، كما لم تُعرف دوافعها بعد.

وفي اليوم التالي، نفذت فرق أمنية عمليات تمشيط للغابات المجاورة التي تُعدّ ملاذًا للعصابات، وانتشرت أخرى على الطرق المؤدية إلى المدرسة.

زار حاكم ولاية كِبّي، ناصر إدريس، المدرسة وأكد استمرار جهود الإنقاذ، في حين وجّه رئيس أركان الجيش، الفريق وايدي شعيبو، الجنود إلى تنفيذ عمليات استخبارية وملاحقة مستمرة ليلًا ونهارًا.

Mourners gather at the house of Hassan Yakubu Makuku, vice principal of the Government Girls Comprehensive Secondary School, where gunmen on Monday attacked the school dormitory, abducted schoolgirls, and killed him, in Kebbi, Nigeria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Tunde Omolehin)
معزّون في منزل حسن يعقوب ماكوكو، نائب مدير مدرسة البنات الحكومية الذي قتل في هجوم المسلحين (أسوشيتد برس)

وقال خلال زيارته للولاية "يجب أن نعثر على هؤلاء الأطفال. النجاح ليس خيارًا بل ضرورة".

ويُعدّ هذا الهجوم ثاني عملية اختطاف جماعي لتلاميذ المدارس في كِبّي خلال أربع سنوات، بعد حادثة يونيو/حزيران 2021 حين اختُطف أكثر من 100 طالب وموظف من كلية حكومية، وأُفرج عنهم على دفعات بعد دفع فدى، في حين أُجبرت بعض الطالبات على الزواج وعُدن بأطفال.

A view of school signage, after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
لوحة مدرسة حكومية داخلية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفت 25 من طالباتها (رويترز)

ومنذ اختطاف جماعة بوكو حرام 276 فتاة من مدرسة في بلدة شيبوك عام 2014، سُجّلت أكثر من 1500 حالة اختطاف لتلاميذ المدارس في أنحاء نيجيريا.

إعلان

وفي مارس/آذار 2024، أُنقذ أكثر من 130 طفلًا بعد أسبوعين من الأسر في ولاية كادونا.

Government officials and police officers stand in the school compound, after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA
مسؤولون حكوميون وضباط شرطة داخل مدرسة حكومية داخلية للبنات في ولاية كِبّي شمال غربي نيجيريا اختطفت طالباتها (رويترز)

وفي سياق سياسي مثير للجدل، استغل مؤيدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادثة للترويج لادعاءات بوجود "إبادة جماعية للمسيحيين" في نيجيريا، رغم تأكيد شرطة كِبّي أن جميع المختطفين مسلمون.

وقد هدد ترامب بـ"غزو نيجيريا بالسلاح"، وهو ما رفضته الحكومة النيجيرية، مؤكدة أن ضحايا الأزمات الأمنية في البلاد أغلبهم مسلمون.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان