موسيفيني يدعو شباب أوغندا لترك متابعة كرة القدم الأوروبية

دعا الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الشباب في بلاده إلى التوقف عن إضاعة الوقت في متابعة كرة القدم الأوروبية، مطالبا إياهم بتوجيه جهودهم نحو أنشطة إنتاجية تخدم التنمية الوطنية والإقليمية.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته بمدينة مبالي عقب جولة انتخابية في إقليم بوكيدي، انتقد موسيفيني ما وصفه بانشغال قطاعات واسعة من الشباب العاطلين عن العمل بالمراهنات الرياضية، مؤكدا أن هذه الممارسات تفضي أحيانا إلى نتائج "كارثية".

وقال "من المدهش أن أرى شبابا ومثقفين وسياسيين يضيعون وقتهم في أمور لا ترتبط بمستقبلهم".

دعوة إلى اتحاد سياسي

وفي سياق حديثه، استحضر موسيفيني تجربة الوحدة في أوروبا، مشيرا إلى أن ألمانيا وإيطاليا لم تتمكنا من بناء اقتصادات قوية إلا بعد تحقيق الوحدة السياسية.

وأضاف "الاقتصاد الحديث لا يمكن أن ينمو دون سوق واسعة"، داعيا إلى تسريع خطوات إقامة اتحاد سياسي في شرق أفريقيا يتيح للمنطقة قدرات دفاعية وتكنولوجية واقتصادية تنافس عالميًا.

ولم يخلُ خطابه من نبرة ساخرة حيث قال إن اتحاد شرق أفريقيا يمكنه "إرسال قمر صناعي إلى الفضاء ومساءلة الأميركيين عن وجودهم هناك، فالقمر ملكية مشتركة للبشرية".

وتأتي تصريحات موسيفيني في وقت يستعد فيه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 يناير/كانون الثاني 2026، حيث يسعى لتمديد حكمه، الذي تجاوز أربعة عقود، في مواجهة سبعة مرشحين آخرين.