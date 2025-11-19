مقتل وإصابة العشرات بضربات روسية وزيلينسكي في تركيا

قُتل وجرح العشرات جراء هجمات ليلية روسية استهدفت مدينة غربي أوكرانيا، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا لمحاولة إحياء مفاوضات السلام المتوقفة مع روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيرة و48 صاروخا في هجوم خلال الليل استهدف برجا سكنيا في مدينة تيرنوبيل. كما استهدفت أيضا بنى تحتية للطاقة والنقل تسببت في انقطاع الكهرباء بعدة مناطق.

وحسب أحدث حصيلة لأجهزة الإنقاذ في تيرنوبيل، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم طفلان، وجُرح 66 آخرون. وأفادت وزارة الداخلية بأن الضربات "ألحقت أضرارا بعدد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والمستودعات"، مما تسبب في حرائق ضخمة.

في غضون ذلك، وصل زيلينسكي إلى أنقرة صباح اليوم للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقد يلتقي المبعوث الأميركي إلى المنطقة ستيف ويتكوف الذي لم يؤكد مشاركته.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هذه المحادثات -التي لن تشارك روسيا فيها- تهدف إلى "إعادة إشراك" الولايات المتحدة في عملية السلام المتعثرة، وإقناعها بزيادة الضغط على موسكو.

ورفض الكرملين الأربعاء التعليق على تقارير نشرها موقع أكسيوس الأميركي تشير إلى أن واشنطن وموسكو تعدان سرا خطة سلام لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ 3 سنوات.