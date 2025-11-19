ماليزيا وإثيوبيا تعلنان بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بينهما

وقّعت إثيوبيا وماليزيا عدة اتفاقيات أبرزها في مجال التعاون السياحي والصحي والنقل الجوي والتجارة، وتوأمة مدينتي أديس أبابا وكوالالمبور.

وجاء ذلك في ختام أول منتدى اقتصادي تعاوني رفيع المستوى بين إثيوبيا وماليزيا، برئاسة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية إثيوبيا، تاي أتسكي سيلاسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال أحمد، إن الزيارة تؤسس شراكة بين ماليزيا وإثيوبيا، وإن بلاده ستصبح بوابة ماليزيا إلى أفريقيا في حين تصبح ماليزيا بوابة إثيوبيا إلى آسيا.

وأكد أحمد رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجالات الاستثمار والتصنيع وأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها تضع الانطلاقة للعلاقات والاستفادة من الخبرات الماليزية للنهوض بالاقتصاد وتطوير البرامج التدريبية وزيادة فرص عمل الشباب.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع إثيوبيا التي اعتبرها جسرا لماليزيا إلى أفريقيا، وقال نسعى إلى إقامة تعاون حقيقي مع أفريقيا ونتطلع إلى تقديم كل خبراتنا للنهوض بالقارة وتأسيس اقتصاد قوي وتعزيز الشراكة بين أفريقيا وآسيا.

وقال إن ماليزيا سوف تقوم باستثمارات في أفريقيا وإنها تسعى إلى دخول أسواق جديدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وأشار إلى أن بلاده ستسخر إمكاناتها وعلاقاتها من أجل أفريقيا.

وشدد على أن إثيوبيا بالنسبة لماليزيا بلد مهم، مشيرا إلى أنها هي البلد الذي استضاف الهجرة الأولى والثانية في الإسلام ولها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

وأكد إبراهيم أن اليوم سيكون إعلانا لبداية مرحلة جديدة من العلاقات حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وفتح سفارة البلدين في أديس أبابا وكوالالمبور.

واختتم المنتدى بدعوة المستثمرين وقادة الصناعة الإثيوبيين والماليزيين إلى استخدام هذا اللقاء كخارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على الابتكار والتنمية المستدامة، بما يحقق فوائد ملموسة لشعوب البلدين.

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي بدأ أول زيارة له إلى إثيوبيا في مستهل جولته الأفريقية التي تشمل جنوب أفريقيا وكينيا.