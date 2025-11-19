تحذير بريطاني لروسيا بعد رصد سفينة تجسس بمياهها ومسيّرة تخترق أجواء رومانيا

حذر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بعدما جرى رصد سفينة التجسس الروسية "يانتار" بالقرب من المياه البريطانية شمال أسكتلندا للمرة الثانية هذا العام.

وقال هيلي في مؤتمر صحفي "رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي التالية: نحن نراكم، نعلم ما تفعلون، وفي حال توجهت سفينة يانتار جنوبا خلال الأسبوع فنحن جاهزون".

وأوضح هيلي أن السفينة الروسية "يانتار" باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال أسكتلندا، ووجهت أشعة ليزر على طياري سلاح الجو الملكي الذين كانوا يراقبون أنشطتها.

وقال إنها ضمن أسطول روسي مصمم لتعريض البنية التحتية للغواصات وبنية حلفائنا للخطر".

وأوضح أنه "برنامج روسي يهدف إلى توفير قدرات للمراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات الحرب".

وأضاف أن هذه ليست المرة التي تختبر فيها "يانتار" دفاعات بريطانيا.

وبعد التحذير غادرت "يانتار" المياه البريطانية إلى البحر المتوسط.

وكان هيلي حذر بوتين في 22 يناير/كانون الثاني 2024 بعد اكتشاف البحرية الملكية البريطانية "سفينة التجسس الروسية" هذه في المانش ثم في بحر الشمال، حيث نشرت سفنا لمراقبتها، وعندما أبحرت السفينة الروسية عبر القنال الإنجليزي -بعد التحذير البريطاني- قامت فرقاطة بريطانية مخصصة للدفاع الداخلي بمتابعتها.

اختراق الأجواء الرومانية

وفي إطار مشابه، أرسلت رومانيا العضوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقاتلات لمراقبة الأجواء الأربعاء بعد توغل جديد لمسيّرة في أجوائها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال تحذير إلى هواتف سكان تولتشيا (جنوب شرق) و"لدقائق عدة رُصدت إشارة مسيّرة توغلت على مسافة 8 كيلومترات تقريبا في المجال الجوي الوطني"، قبل أن تختفي عن الرادار.

وأضافت أن المسيّرة ظهرت مرة أخرى "بشكل متقطع على الرادار لمدة 12 دقيقة تقريبا"، في حين أُرسل تحذير أيضا إلى سكان منطقة غلاتس (جنوب شرق).

وأوضحت أنه "تم إرسال طائرتين أخريين من طراز "إف-16″ تابعتين لسلاح الجو الروماني" لمراقبة الأجواء، مضيفة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات اصطدام لطائرة بالأرض".

يذكر أنه تم اختراق الأجواء الرومانية مرات عدة من قبل وسقطت شظايا مسيّرة في أراضيها بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.