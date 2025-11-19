قصف إسرائيلي وراء الخط الأصفر والأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع بغزة

أفاد مجمع ناصر الطبي في غزة باستشهاد شخص غرب الخط الأصفر في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، كما أفاد بإصابة امرأة وطفلها في قصف مسيرة إسرائيلية خلف الخط الأصفر ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء غارات استهدفت مناطق وراء الخط الأصفر ببلدة بني سهيلا، كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات وراء الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل متفجرة بالتزامن مع قصف مدفعي على حي التفاح شرقي المدينة، وشهدت تلك المناطق تحليقا منخفضا لطائرات مسيرة، وفقا لمراسل الجزيرة.

وفي تطور آخر، قال اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 صيادين قرب ميناء غزة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا أن خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 279 فلسطينيا.

دعوات ومناشدات

من جانب آخر، نظم أهالي المفقودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين.

ودعا الأهالي خلال الوقفة إلى تحرك محلي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل تقديم معلومات عن أماكن احتجاز ذويهم وظروفهم الصحية.

كما ناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل وتوفير الآليات اللازمة لفتح الطرق وتعزيز قدرات الطوارئ للحدّ من الكارثة التي تتهدد سكان القطاع بسبب المنخفضات الجوية، وتلافي غرق الشوارع ومراكز الإيواء.

وقالت البلدية إنها تواجه المنخفضات الجوية بإمكانيات محدودة للغاية ونقص حاد في الآليات لمعالجة تجمع مياه الأمطار وطفح مياه الصرف الصحي، مع عدم توفر المستلزمات الضرورية لصيانة المنشآت المتضررة، مما يحدّ من قدرة الطواقم على الاستجابة السريعة ويزيد من حدة الأزمة.

لازاريني يحذر

وفي السياق، حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وقال لازاريني -في مقابلة مع الجزيرة- إن الأولوية العاجلة الآن تكمن في فتح المعابر بشكل كلي، مشددا على أن ما يدخل من مساعدات لا يناسب حاجة السكان.

وأضاف أن لدى الوكالة آلاف الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة، لكنها بحاجة إلى تصريح دخول، مؤكدا أن ما يهمهم في الوقت الحالي هو تأمين مستلزمات الشتاء لسكان غزة وتوفير الخيام، والملابس الدافئة لهم.