توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرة جنوبي سوريا

توغل الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- في بلدة بريقة في ريف القنيطرة، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية.

وأفادت الوكالة أن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة بريقة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، بعد أن قصفت بـ4 قذائف مدفعية حرش تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، دون إيراد خسائر بشرية أو مادية، مضيفة أن قوات إسرائيلية توغلت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من توغل الجيش الإسرائيلي، سابقا الثلاثاء، في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا، غداة 3 توغلات -الاثنين- في ريف القنيطرة.

وتدين دمشق، مع كل اعتداء، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

وأعلنت إسرائيل من طرف واحد، انهيار اتفاق فصل القوات بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت أخيرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي يتوغل مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.