توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرة جنوبي سوريا

QUNEITRA, SYRIA - JUNE 11: Vehicles drive away from Israeli held territory where wind turbines stand down a road strewn with road blocks and war damage on June 11, 2025 in Quneitra Governorate, Syria. Israeli forces have conducted routine operations in Syria since the fall of the Assad regime, patrolling areas in the southwest and launching airstrikes on Syria's military infrastructure. According to news reports today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is interested in US-brokered negotiations with the new Syrian government. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية بشكل منتظم منذ سقوط النظام السابق (غيتي إيميجز)
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 11:47 (توقيت مكة)

توغل الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- في بلدة بريقة في ريف القنيطرة، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية.

وأفادت الوكالة أن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة بريقة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، بعد أن قصفت بـ4 قذائف مدفعية حرش تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، دون إيراد خسائر بشرية أو مادية، مضيفة أن قوات إسرائيلية توغلت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من توغل الجيش الإسرائيلي، سابقا الثلاثاء، في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا، غداة 3 توغلات -الاثنين- في ريف القنيطرة.

وتدين دمشق، مع كل اعتداء، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

وأعلنت إسرائيل من طرف واحد، انهيار اتفاق فصل القوات بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت أخيرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي يتوغل مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

المصدر: الصحافة السورية

