شاهد.. حريق ضخم يلتهم 170 بناية سكنية جنوبي اليابان

Published On 19/11/2025
آخر تحديث: 12:58 (توقيت مكة)

اجتاح حريق هائل أكثر من 170 بناية بمنطقة سكنية في مدينة أويتا الساحلية جنوبي اليابان، أسفر عن فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين، وفق ما نقلت الوكالة المعنية بمكافحة الحرائق والكوارث في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن نحو 175 من سكان منطقة ساجانوسيكي بالمدينة، التي تقع على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب غربي طوكيو، فروا إلى ملجأ طوارئ بعد اندلاع الحريق فجرا.

وأضافت أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين وأن تحقيقا يجرى في سبب اندلاع الحريق، في حين أوضح بيان للسلطات المحلية أن 300 منزل في جزء من أويتا دون كهرباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عناصر الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الذي اندلع في بلدة أويتا على جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، حين كان يمتد إلى غابة قريبة.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في منشور على "إكس"، إن طائرة هليكوبتر عسكرية لمكافحة الحرائق أُرسلت بناء على طلب من حاكم منطقة أويتا.

Smoke rises from the site where a massive fire blazed through more than 170 buildings, as seen from a helicopter, in Oita, Oita Prefecture, southwestern Japan, November 19, 2025, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. TPX IMAGES OF THE DAY
300 منزل دون كهرباء في جزء من مدينة أويتا (رويترز)

وأظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام محلية منازل تحولت إلى أنقاض وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب امتدت أيضا إلى منحدرات مجاورة كثيفة الأشجار.

المصدر: وكالات

