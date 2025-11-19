شاهد.. حريق ضخم يلتهم 170 بناية سكنية جنوبي اليابان

اجتاح حريق هائل أكثر من 170 بناية بمنطقة سكنية في مدينة أويتا الساحلية جنوبي اليابان، أسفر عن فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين، وفق ما نقلت الوكالة المعنية بمكافحة الحرائق والكوارث في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن نحو 175 من سكان منطقة ساجانوسيكي بالمدينة، التي تقع على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب غربي طوكيو، فروا إلى ملجأ طوارئ بعد اندلاع الحريق فجرا.

وأضافت أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين وأن تحقيقا يجرى في سبب اندلاع الحريق، في حين أوضح بيان للسلطات المحلية أن 300 منزل في جزء من أويتا دون كهرباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عناصر الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الذي اندلع في بلدة أويتا على جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، حين كان يمتد إلى غابة قريبة.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في منشور على "إكس"، إن طائرة هليكوبتر عسكرية لمكافحة الحرائق أُرسلت بناء على طلب من حاكم منطقة أويتا.

وأظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام محلية منازل تحولت إلى أنقاض وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب امتدت أيضا إلى منحدرات مجاورة كثيفة الأشجار.