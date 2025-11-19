18 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 18 فلسطينيا بينهم طفلين وامرأة استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، وبرر الاحتلال عملياته هذه بأنها ردا على استهداف قواته في رفح جنوبي القطاع.

وذكر مصدر في المستشفى المعمداني أن 5 فلسطينيين استشهدوا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد طفلين وإصابة 10 أشخاص في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس، في حين قال مجمع ناصر الطبي إن 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، استشهدوا إثر قصف مسيرات إسرائيلية خيام نازحين في مواصي خان يونس.

كما أفاد مراسل الجزيرة، أن قصفا مدفعيا وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق وراء الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

إلى جانب ذلك ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل بالتزامن مع قصف مدفعي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية الواقعة داخل الخط الأصفر وسط القطاع.

من ناحيته اقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة مواصي خان يونس جنوبي غزة بزعم الرد على إطلاق نار استهدف قواته في رفح خلف الخط الأصفر، بحسب ما ذكرته إضاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إن "مخربين" أطلقوا النار اليوم نحو منطقة تعمل فيها قواتهم في خان يونس بما يشكل خرقا للاتفاق، وأضاف أنه بدأ مهاجمة أهداف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أنحاء قطاع غزة ردا على استهداف قواته.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار لم يسفر عن أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس الرد على الحادثة.

كما قال جيش الاحتلال في منشور على حسابه بمنصة إكس إنه رصد عددا من المسلحين الذين اجتازوا الخط الأصفر شمالي غزة واقتربوا من القوات المنتشرة هناك، وأضاف أن قواته أطلقت النار على مسلح وقتلته للقضاء على التهديد، بحسب زعمه.

من جهته نقل موقع واللا عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مسؤولا في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة على مبنى بمدينة غزة.

وقفة احتجاجية

على صعيد آخر نظم أهالي المفقودين في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير أبنائهم.

ودعا الأهالي خلال الوقفة إلى تحرك محلي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل تقديم معلومات عن أماكن احتجاز أبنائهم وظروفهم الصحية.

كارثة إنسانية

على الصعيد الإنساني ناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي التدخلَ العاجل وتوفيرَ الآليات اللازمة لفتح الطرق وتعزيز قدرات الطوارئ للحدّ من الكارثة التي تتهدّد سكان القطاع بسبب المنخفضات الجوية، ولتلافي غرق الشوارع ومراكز الإيواء.

وقالت البلدية إنها تواجه المنخفضات الجوية بامكانيات محدودة للغاية ونقص حاد في الآليات لمعالجة تجمع مياه الأمطار وطفح مياه الصرف الصحي، مع انعدام المستلزمات الضرورية لصيانة المنشآت المتضررة، وهو ما يحدّ من قدرة الطواقم على الاستجابة السريعة ويزيد من حدة الأزمة.

في غضون ذلك حذّر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وقال في مقابلة مع الجزيرة، إن الأولوية العاجلة الآن تكمن في فتح المعابر بشكل كلي، مشددا على أن ما يدخل من مساعدات لا يكفي حاجة السكان.