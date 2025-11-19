عاجل,
أخبار|لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان بعد إنذار بالإخلاء

epa12531591 Mock missiles displayed in the village of Qalaway in southern Lebanon, 17 November 2025. A statement issued by the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) reported that the Israeli army has built two walls inside Lebanese territory along the border, in violation of UN Security Council Resolution 1701. In response, Lebanon has requested to submit an urgent complaint to the UN Security Council against Israel for constructing a concrete wall on the southern Lebanese border that crosses the Blue Line established after Israel's withdrawal in 2000. EPA/WAEL HAMZEH
مجسمات صواريخ يعلوها علم حزب الله في أحد قرى الجنوب اللبناني (الأوروبية)
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 16:44 (توقيت مكة)

حفظ

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ اليوم الأربعاء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان بعد وقت قصير من توجيه إنذارا إلى سكان مبان بإخلائها.

بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف بلدتي شحور ودير كيفا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مبان في قريتين في جنوب لبنان مطالبا بإخلائها قبل توجيه ضربات.

وقال الجيش في بيان إنه سيهاجم "في الوقت القريب بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله  في أنحاء جنوب لبنان.

وطالب سكان مبان محددة في خريطتين مرفقتين ومباني مجاورة بـ"إخلائها فورا" في قريتي دير كيفا وشحور.

وأشار الجيش إلى أنه سيوجه ضربات "للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة

إعلان