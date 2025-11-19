الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان بعد إنذار بالإخلاء

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ اليوم الأربعاء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان بعد وقت قصير من توجيه إنذارا إلى سكان مبان بإخلائها.

بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف بلدتي شحور ودير كيفا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مبان في قريتين في جنوب لبنان مطالبا بإخلائها قبل توجيه ضربات.

وقال الجيش في بيان إنه سيهاجم "في الوقت القريب بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان.

وطالب سكان مبان محددة في خريطتين مرفقتين ومباني مجاورة بـ"إخلائها فورا" في قريتي دير كيفا وشحور.

وأشار الجيش إلى أنه سيوجه ضربات "للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.