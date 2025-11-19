ظاهرة الكراسي المتحركة بالمطارات جدل يبدأ من الهند

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر صالات مطارات بين الهند والولايات المتحدة وبريطانيا مكتظة بالمسافرين على كراس متحركة.

والسبب وراء ذلك -وفق ما تداوله ناشطون- هو أن ذوي الإعاقة يحصلون على امتيازات خاصة تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة ومرافقة مساعد طوال إجراءات السفر.

والظاهرة لم تقتصر على المطارات الغربية، بل رُصدت أيضا في أحد المطارات العربية، حيث أشار رواد مواقع التواصل إلى أن الأغلبية ممن يقومون بهذا الأمر من الجنسية الهندية.

قريت التعليقات واضح انه مو موضوع خصم

لكن يستغلون الحركة عشان الاولوليه بالصعود المبكر ويروحون البوابه بسرعة 😂

الحل سهل فرض مبلغ على خدمة طلب كرسي متحرك لو ريالين وصدقني كلهم بيقومون ويمشون زي الالف — MWS (@MMWS1) November 17, 2025

ووفقا لمواقع إخبارية هندية نقلت عن مصادر في قطاع الطيران، فإن شركة طيران الهند وحدها تتعامل مع أكثر من 100 ألف طلب لخدمة الكرسي المتحرك شهريا عبر شبكتها المحلية والدولية.

وأضافت المصادر أن الطلب يبلغ ذروته في الرحلات الطويلة إلى أميركا الشمالية والمملكة المتحدة، حيث سجلت بعض الرحلات طلبات مساعدة من 89 إلى 99 راكبا، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي الركاب على متن الطائرة.

NEW scam just dropped Apparently up to 40% of air travelers on US – India flights ask for a wheelchair, so they dont have to walk through the airportpic.twitter.com/BxZt10LuVk — Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) November 16, 2025

هذا الأمر أشعل نقاشات حادة على منصات التواصل الهندية والعالمية، وحتى العربية.

فقد علقت مدونة هندية قائلة "ينبغي فرض رسوم إضافية على هذه الخدمة في كل مطار، حينها سنعرف العدد الحقيقي للمستحقين".

وفي المقابل، رأى آخرون أن هذا السلوك يلحق الضرر بالمسافرين ذوي الإعاقة الفعليين، مطالبين بضرورة التحقق رسميا من الحالة الصحية وإصدار بطاقة شبه دائمة للمستحقين فقط.

They should charge an additional ₹5000 per airport n then they will see how many genuine passengers there are! https://t.co/U12fJwBTtx — Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) November 16, 2025

ومن جهة أخرى، دعا بعض المغردين إلى تخصيص رحلات مدفوعة الأجر بخدمات مساعدة خاصة على غرار ما يقدم للقصّر غير المصحوبين بذويهم، لتجنب الإحراج وسوء الاستخدام.

كما أوضح آخرون أن الأمر لا يتعلق بالعجز عن المشي، بل بالإجراءات نفسها، فالكثير من المسافرين كبار السن من الهند لا يجيدون اللغة الإنجليزية ولا يعرفون إجراءات المطار، فيلجأ أبناؤهم إلى حجز خدمة الكرسي المتحرك لهم لتسهيل المرور عبر نقاط التفتيش ونقل الأمتعة واستلام الحقائب دون عناء أو توتر.

صالة المطارات بين الهند والولايات المتحدة مليئة بالمسافرين الهنود على كراسي متحركة، معظمهم أصحّاء لا يعانون من إعاقات. السبب؟

ذوي الإعاقة يحصلون على امتيازات كأولوية الصعود للطائرة ومُرافق مساعد. هذا تسبب في ضرر فعلي لذوي الإعاقة الحقيقيين.pic.twitter.com/VU5ZfyyH3z — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 17, 2025

وعلق ناشطون بأن الأغلبية ليسوا محتالين، بل هم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما ويعانون من ضعف الصحة العامة ويسافرون بمفردهم لزيارة أبنائهم، فيفضلون الكراسي المتحركة لتجنب التعثر أو السقوط أثناء التنقل داخل المطار.