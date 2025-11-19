أخبار|وسم|الولايات المتحدة الأميركية

ظاهرة الكراسي المتحركة بالمطارات جدل يبدأ من الهند

مدة الفيديو 00 دقيقة 22 ثانية 00:22
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 15:42 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر صالات مطارات بين الهند والولايات المتحدة وبريطانيا مكتظة بالمسافرين على كراس متحركة.

والسبب وراء ذلك -وفق ما تداوله ناشطون- هو أن ذوي الإعاقة يحصلون على امتيازات خاصة تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة ومرافقة مساعد طوال إجراءات السفر.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

والظاهرة لم تقتصر على المطارات الغربية، بل رُصدت أيضا في أحد المطارات العربية، حيث أشار رواد مواقع التواصل إلى أن الأغلبية ممن يقومون بهذا الأمر من الجنسية الهندية.

ووفقا لمواقع إخبارية هندية نقلت عن مصادر في قطاع الطيران، فإن شركة طيران الهند وحدها تتعامل مع أكثر من 100 ألف طلب لخدمة الكرسي المتحرك شهريا عبر شبكتها المحلية والدولية.

وأضافت المصادر أن الطلب يبلغ ذروته في الرحلات الطويلة إلى أميركا الشمالية والمملكة المتحدة، حيث سجلت بعض الرحلات طلبات مساعدة من 89 إلى 99 راكبا، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي الركاب على متن الطائرة.

هذا الأمر أشعل نقاشات حادة على منصات التواصل الهندية والعالمية، وحتى العربية.

فقد علقت مدونة هندية قائلة "ينبغي فرض رسوم إضافية على هذه الخدمة في كل مطار، حينها سنعرف العدد الحقيقي للمستحقين".

وفي المقابل، رأى آخرون أن هذا السلوك يلحق الضرر بالمسافرين ذوي الإعاقة الفعليين، مطالبين بضرورة التحقق رسميا من الحالة الصحية وإصدار بطاقة شبه دائمة للمستحقين فقط.

ومن جهة أخرى، دعا بعض المغردين إلى تخصيص رحلات مدفوعة الأجر بخدمات مساعدة خاصة على غرار ما يقدم للقصّر غير المصحوبين بذويهم، لتجنب الإحراج وسوء الاستخدام.

إعلان

كما أوضح آخرون أن الأمر لا يتعلق بالعجز عن المشي، بل بالإجراءات نفسها، فالكثير من المسافرين كبار السن من الهند لا يجيدون اللغة الإنجليزية ولا يعرفون إجراءات المطار، فيلجأ أبناؤهم إلى حجز خدمة الكرسي المتحرك لهم لتسهيل المرور عبر نقاط التفتيش ونقل الأمتعة واستلام الحقائب دون عناء أو توتر.

وعلق ناشطون بأن الأغلبية ليسوا محتالين، بل هم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما ويعانون من ضعف الصحة العامة ويسافرون بمفردهم لزيارة أبنائهم، فيفضلون الكراسي المتحركة لتجنب التعثر أو السقوط أثناء التنقل داخل المطار.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان