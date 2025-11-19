رفض قضائي لخطة جمهورية بانتخابات الكونغرس

رفضت محكمة أميركية أمس الثلاثاء خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في ولاية تكساس (جنوب) بما يسهّل حصول الجمهوريين على 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في واشنطن.

وقضت المحكمة بأن الخريطة الجديدة التي تضعف 5 مناطق ديمقراطية لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في مجلس النواب.

ويسعى الديمقراطيون لتحقيق فوز كبير يتيح لهم الوقوف في وجه الرئيس الجمهوري خلال الفترة المتبقية من ولايته.

واعتبرت المحكمة أن الخريطة التي أُعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول أفريقية وأميركية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.

وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.

ويعد القرار -الذي أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة- آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديمقراطيين على مستوى البلاد.

ويُسمح بإعادة تقسيم الدوائر على أسس حزبية في الولايات المتحدة، ولكن رسم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي يُعد مخالفا للقانون.