حماس تدين مجزرة الاحتلال في غزة وخان يونس وتدعو الوسطاء للتدخل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجزرة الاحتلال في غزة وخان يونس، واعتبرتها تصعيدا خطِرا يسعى من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لاستئناف الإبادة في القطاع.

كما رفضت حماس الادعاءات بشأن تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار، واعتبرت ذلك محاولة واهية ومكشوفة لتبرير الاحتلال جرائمه.

وأشارت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار لم تتوقف، حيث ارتقى أكثر من 300 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصلت سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، مشيرة إلى أن ذلك يعد بمثابة "تحد إسرائيلي صارخ للضامن الأميركي والإقليمي".

واستشهد 28 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وامرأة وأصيب أكثر من 77 آخرين في غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية على أحياء بمدينة غزة وخان يونس منذ صباح اليوم الأربعاء.

مطالب للوسطاء

وطالبت حماس في بيان لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالوفاء بتعهداتها والضغط الفوري للَجْم الاحتلال وإجباره على احترام وقف إطلاق النار.

وطالبت الوسطاء بمصر وقطر وتركيا كضامنين لوقف إطلاق النار بالوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته، وأضاف البيان أن على الوسطاء "إلزام الاحتلال المجرم بوضع حدّ فوري لخروقاته التي تهدد مسار وقف إطلاق النار".