حقيقة فيديو لـ"حريق حافلة معتمرين هنود" قرب المدينة المنورة

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق اشتعال حافلة وصهريج وقود على أحد الطرقات، مثيرا موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مزاعم بأنه يُظهر اللحظات الأولى لحادث مأساوي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة كانت تقل معتمرين هنودا.

اصطدام حافلة تقل عددا من المعتمرين الهندود من مكة المكرمة إلى المدينه المنورة بصهريج ديزل ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الوفياتhttps://t.co/qCbYbymJhy pic.twitter.com/tdUuO7NRi0 — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) November 17, 2025

المشهد الذي بدا صادما، يظهر ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة، ودخانا أسود يغطي السماء، وصوت انفجارات متتالية في الخلفية.

ومع غياب أي معلومات مرفقة بالفيديو لا زمانا ولا مكانا، سارعت حسابات محلية وصفحات إخبارية وحتى وسائل إعلام معروفة إلى تبنّي المقطع، ونشره باعتباره جزءا من التغطية الحية للحادث الذي وقع أمس الاثنين، مما عزز الانطباع بأنه تسجيل حديث يوثق الكارثة لحظة وقوعها.

كما تزامن تداول الفيديو مع انتشار روايات متعددة، من بينها أن الحادث أسفر عن عشرات الضحايا من المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة، مستندة بشكل كامل إلى الفيديو دون أي تحقق يُذكر.

ما القصة؟

وقع أمس الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حادث سير بالفعل في المدينة المنورة، أدى إلى وفاة عدد من المعتمرين الهنود.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضحايا عبر منصة "إكس"، في حين أوضح مرور المدينة المنورة أن الحادث نتج عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة تقل ركابا.

أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة، والذي راح ضحيته مواطنون هنود. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وتقدم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة كل الدعم الممكن، كما أن مسؤولينا على تواصل دائم مع السلطات السعودية. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025

#المرور_السعودي بمنطقة المدينة المنورة يباشر – في حينه – حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/SmoAlcjHkf — المرور السعودي (@eMoroor) November 17, 2025

لكن مع تزايد انتشار الخبر، ظهر الفيديو المتداول بوصفه "التوثيق الأول" للحادث، وهنا بدأ فريق "الجزيرة تحقق" تتبع أصل المقطع لفحص صحته.

البحث العكسي للمشهد وتحليل تفاصيله البصرية ومقارنتها بالأرشيف المفتوح، كشف أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2017 عقب انقلاب ناقلة وقود في عقبة شعار بمنطقة عسير، وليس له أي صلة بحادث المدينة المنورة الأخير.

ووثّقت وسائل إعلام سعودية حينها تفاصيل الحادث، حيث أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير وقتها أن الفرق تعاملت مع انحراف وانقلاب ناقلة ديزل سعتها 32 طنا قبل النفق التاسع بعقبة شعار، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد المشهد، الذي ظهر في الفيديو المنتشر اليوم الثلاثاء.