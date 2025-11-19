تكساس تصنف الإخوان المسلمين و كير "كيانات إرهابية"

أعلنت ولاية تكساس الأميركية تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود" يمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في الولاية تكساس ويخول المدعي العام رفع دعاوى لإغلاقهما.

وقال حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت على منصة إكس إن هذا القرار "يمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس" ويسمح للسلطات الحكومية "ببدء إجراءات قانونية لإغلاقهما".

وندد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) الناشط في الدفاع عن حقوق المسلمين، في الولايات المتحدة ولديها نحو 30 فرعا في مختلف أنحاء البلاد، منها 3 في تكساس، بالقرار وعدّه "قرارا تشهيريا لا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني".

كذلك اتهم "كير" ـالذي يعارض بشدة السياسة الأميركية بشأن الحرب في غزةـ حاكم تكساس بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين منذ أشهر من أجل تشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية".

داعم لإسرائيل

وأعرب حاكم ولاية تكساس عن دعمه "الثابت" لإسرائيل ووصف الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين التي كانت تنظم في تكساس منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها معادية للسامية.

وإذ يقع تصنيف كيانات على أنها منظمات إرهابية عادة ضمن اختصاص الحكومة الفدرالية وليس الولايات، فإن أبوت سبق أن صنف عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية" في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أشهر من قيام حليفه دونالد ترامب بالأمر نفسه على المستوى الفدرالي في فبراير/شباط الماضي 2025، بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وردا على مشروع عقاري مخصص للمسلمين يتضمن بناء مسجد، أصدر أبوت في سبتمبر/أيلول الماضي أيضا قانونا يحظر إنشاء مجمعات تخضع للشريعة الإسلامية في تكساس.