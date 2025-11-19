ترامب يدفع باتجاه مفاوضات غزة وابن سلمان يتمسك بحل الدولتين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل بكل طاقتها للوصول إلى صيغة تتيح التعايش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن واشنطن تجري تنسيقا واسعا مع أطراف عديدة بهدف تلبية تطلعات الطرفين.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، في زيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن منذ 7 سنوات.

وقال ترامب خلال اللقاء إن الفلسطينيين "يبلون بلاء حسنا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعاون مع "عدد كبير من الشركاء" للوصول إلى تفاهمات مقبولة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأضاف أن إدارته تبذل "قصارى الجهد" لإيجاد صيغة مشتركة تحفظ مصالح الطرفين.

حل الدولتين

من جانبه، شدد ولي العهد السعودي على أهمية تثبيت "مسار واضح" يفضي إلى حل الدولتين، مؤكدا أنه بحث هذا الملف "بصورة بناءة" مع الرئيس الأميركي بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تقدم ملموس في أقرب وقت ممكن.

كما أعلن عزمه رفع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ليصل إلى نحو تريليون دولار.