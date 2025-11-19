ترامب يتعهد بالعمل على ملف السودان بطلب من ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيبدأ العمل على إنهاء الحرب في السودان بعدما طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في وقف النزاع.

وخلال مشاركته في المنتدى الأميركي السعودي للاستثمار، قال ترامب "أنهيت 8 حروب، تسوية النزاع في السودان لم تكن ضمن مخططاتي، لكن الأمير محمد بن سلمان، جعلني أهتم بذلك".

وأضاف ترامب "ولي العهد السعودي يريدني أن أفعل شيئا حيال السودان، وبعد 30 دقيقة من طلبه بدأت العمل على ملف السودان". وقال ترامب، إنه سيبدأ "النظر في تسوية النزاع في السودان".

وكانت واشنطن حضّت طرفي النزاع في السودان على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت صرّح مبعوث الرئيس الأميركي إلى أفريقيا مسعد بولس لوكالة الصحافة الفرنسية السبت بأن الحرب في السودان تُعد "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

في المقابل، نادرا ما تطرق ترامب نفسه إلى النزاع، مركزا بدلا من حرب السودان على حربي غزة وأوكرانيا في مسعاه للفوز بجائزة نوبل للسلام.

ومنذ اندلاعها في أبريل/نيسان 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى وتسبّبت في نزوح نحو 12 مليون شخص.