واشنطن توافق على تحديث باتريوت أوكرانيا وروسيا تهاجم خاركيف

وافقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لكييف لتحديث أنظمة صواريخ باتريوت، في حين واصلت روسيا قصف جارتها ما أسفر عن إصابة العشرات في خاركيف شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت الكونغرس بالصفقة الخاصة بقطع الغيار والتدريب وتحديث صواريخ باتريوت التي تعتمد عليها أوكرانيا لإسقاط الصواريخ الروسية.

ومنظومة باتريوت الأميركية هي نظام دفاع جوي صاروخي بعيد المدى، طوّرته شركة "رايثيون" لصالح الجيش الأميركي منذ ستينيات القرن الـ20، وبدأت خدمته الرسمية عام 1985.

وقد انتشر نظام باتريوت في أكثر من 18 دولة، واستخدم في نزاعات كبرى أبرزها حرب الخليج الثانية والحرب الروسية الأوكرانية.

وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903 التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنه من شأن "الصفقة المقترحة تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وستدفع أوكرانيا تكاليف تحديثات منظومات صواريخ باتريوت، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدات بلاده العسكرية لأوكرانيا التي بلغت حوالي 67 مليار دولار منذ هجوم روسيا عليها في فبراير/شباط 2022.

ورغم دعوات ترامب المتكررة إلى إنهاء الحرب، رفضت روسيا وقف إطلاق النار وتواصل هجماتها على أوكرانيا.

هجوم روسي

وبالتزامن مع الإعلان الأميركي عن تحديث أنظمة باتريوت لكييف، واصلت روسيا شن هجمات على أوكرانيا وأسفر هجوم بمسيّرات روسية عن إصابة 32 شخصا على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة صباح الأربعاء، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي.

وخلال الليلتين السابقتين، أدت هجمات روسية بصواريخ إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل في المنطقة، من بينهم فتاة تبلغ 17 عاما.

وأفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تليغرام بوقوع "هجوم ضخم على خاركيف" نفّذته على الأقل "11 مسيّرة معادية وأصيب خلاله مبنى من 9 طوابق ثم اشتعلت فيه النيران".

وكتب في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن "عدد الأشخاص المصابين في خاركيف بلغ حتى الآن 32".

ومع اقتراب فصل الشتاء، صعّدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.

وعلى الجبهة، يواصل الجيش الروسي تقدمه لا سيما في منطقة خاركيف، حيث أعلن الاثنين السيطرة على قرية دفوريتشانسكي.