أحكام بالسجن بحق مقربين من نجل رئيس الغابون السابق

أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في الغابون أحكاما بالسجن تراوحت بين 26 شهرا و15 عاما بحق مجموعة من المقربين من نور الدين بونغو، نجل الرئيس السابق علي بونغو، وذلك في إطار ما يعرف محليا بقضية "فريق الشباب" المرتبطة بملفات فساد مالي وتبديد أموال عامة.

وبعد جلسات مطولة انتهت فجر 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قضت المحكمة بالسجن 15 عاما، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونغو، بتهم تشمل اختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة ووظيفة.

كما صدر الحكم نفسه بحق الأخوين أوشيني: محمد علي ساليـو، الذي شغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس السابق، وشقيقه عبدول أوشيني أوسا الذي لم يكن يشغل أي منصب رسمي لكنه كان ضمن "فريق الشباب". الأول أدين باختلاس الأموال وتبييضها، والثاني بتهمة التستر على تلك الاختلاسات.

وشملت الأحكام 10 سنوات سجنا بحق جيسي إيلا إيكوغا، الناطق السابق باسم الرئاسة، و5 سنوات بحق كيم أون، المساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو.

في حين صدرت أحكام بالسجن 3 سنوات على غابين أوثا وجوردان كاموسيه، و26 شهرا على سيرياك مفورانجيامي وجيزيل مومبو. أما ستيف نزغو دييكو فقد تمت تبرئته.

وإلى جانب العقوبات السجنية، ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة، من بينها مليار فرنك أفريقي (نحو 1.5 مليون يورو) على نغولو، و6 مليارات فرنك أفريقي (أكثر من 9 ملايين يورو) على الأخوين أوشيني. كما قررت مصادرة ممتلكات بعض المدانين، بينهم جيسي إيلا إيكوغا.

لحظة مفصلية في مسار مكافحة الفساد

من جانبه وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها "لحظة تاريخية" في مسار العدالة بالغابون، في حين شدد المدعي العام في مرافعته على وجود "منظومة فساد ممنهجة" كان لكل متهم فيها دور محدد لتسهيل تدفق الأموال العامة نحو مصالح شخصية.

إعلان

وقبل النطق بالحكم، أعرب المتهمون عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، في حين أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام.

وتأتي القضية بعد إدانة نور الدين بونغو نفسه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن 20 عاما بتهم اختلاس أموال عامة، في سياق حملة قضائية واسعة ضد الفساد أعقبت سقوط حكم والده علي بونغو.