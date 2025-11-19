اعتقال إسرائيليين بينهم عسكريون بتهمة تهريب أسلحة من سوريا

أعلنت تل أبيب اليوم الأربعاء اعتقال عدد من الإسرائيليين -بينهم 5 عسكريين- بدعوى تورطهم في تهريب أسلحة من جنوبي سوريا إلى "شبكات إجرامية داخل إسرائيل".

وقال الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك "تم إلقاء القبض على إسرائيليين (دون تحديد عدد) يقيمون في الشمال -بينهم 5 من أفراد الجيش النظامي والاحتياط- وعدد من المدنيين السوريين، للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل عبر شبكة تهريب".

وأوضح البيان -الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية- "أدخل 5 جنود نظاميين واحتياط في الجيش الإسرائيلي أسلحة متنوعة من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية في مناسبات عدة عند عبورهم الحدود، ونُقلت هذه الأسلحة إلى عناصر إجرامية تقيم في الشمال".

وأضاف أن التحقيقات الأمنية أشارت إلى "أنه قبل أيام قليلة من اعتقال المتورطين عملت الشبكة على جلب أسلحة غير مألوفة في نطاقها: متفجرات، صواريخ آر بي جي، بنادق هجومية، وذخيرة إضافية بكميات كبيرة".

وقال البيان "في عملية ليلية نُفذت الشهر الماضي عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عشرات الأسلحة واعتقلت 3 سوريين يشتبه بتورطهم في تهريب الأسلحة جنوب سوريا"، دون تحديد منطقة معينة.

وذكر البيان أن المتهمين أحيلوا إلى جهاز الأمن العام للتحقيق، وأنهم "كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل".

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السورية على البيان الإسرائيلي.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أواخر 2024 تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية لسوريا عبر توغلات مستمرة لقرى في الجنوب رغم تأكيد دمشق التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب انهيارها.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية منذ الإطاحة ببشار الأسد، فقتل مدنيين ودمر مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، وتجري دمشق وتل أبيب بوساطة أميركية مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني.