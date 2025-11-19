إيران تفرج عن ناقلة النفط "تالارا" بعد احتجازها 5 أيام في مياه الخليج

أفرج الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء عن ناقلة نفط احتجزها في مياه الخليج الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت الشركة المشغلة لها، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها بأمان.

وأكدت شركة "كولومبيا لإدارة السفن" في بيان أن ناقلتها "تالارا" "أُفرج عنها ظهر اليوم مع أفراد طاقمها المكون من 21 بحارا، وهم جميعا بأمان.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن السبت الماضي احتجاز الناقلة قبل يوم أثناء إبحارها من ميناء إماراتي، وذكر حينذاك أنها كانت تنقل "حمولة غير مرخص لها" باتجاه سنغافورة.

لكن "كولومبيا لإدارة السفن" ذكرت أنه لم تُوجَه أي اتهامات للسفينة وطاقمها ومشغليها ومالكيها، وأنها باتت حاليا حرة لاستئناف عملياتها المعتادة.

وكانت السفينة -التي ترفع علم جزر مارشال- تبحر جنوبا يوم الجمعة الماضي عبر مضيق هرمز عندما اقتربت منها 3 قوارب صغيرة وغيرت مسارها فجأة، بحسب ما ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري.

وشهد مضيق هرمز -وهو معبر أساسي لنقل النفط والغاز المسال عبر البحر- حوادث مشابهة في الماضي.

والعام الماضي، أوقف الحرس الثوري ناقلة حاويات، متهما الجهة المشغلة لها بـ"صلات مع إسرائيل"، بعد هجوم دام استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا نُسب إلى إسرائيل.